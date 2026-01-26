Heredar una cuenta bancaria suele ser un quebradero de cabeza con la Agencia Tributaria de por medio. Sin embargo, una reciente aclaración de Hacienda ha puesto el foco en una práctica muy común que, bien gestionada, permite salvar una parte importante de la herencia del temido Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD).

Si tus padres te incluyeron como titular en sus cuentas hace tiempo, podrías estar exento de pagar por ese dinero.

La importancia de la «cotitularidad» real

Muchos padres incluyen a sus hijos en las cuentas bancarias por pura comodidad operativa. Lo que pocos saben es que, a ojos de Hacienda, si un hijo figura como cotitular (y no solo como autorizado), se presume que el 50% del saldo ya le pertenece.

Esto implica que, al fallecer uno de los padres, el hijo no tiene que heredar «su propia mitad», porque técnicamente ya era suya. Por lo tanto, esa parte del dinero queda automáticamente fuera de la masa hereditaria y libre de impuestos.

El matiz de Hacienda: ¿Heredero o dueño?

La clave que ha confirmado la administración es la distinción entre la propiedad del dinero y la titularidad de la cuenta. Para que el Impuesto de Sucesiones sea cero sobre esa parte del saldo, Hacienda se basa en la presunción de que los fondos pertenecen a los titulares por partes iguales.

No obstante, es vital que esta situación sea real y no un movimiento de última hora. Si el hijo ha estado ingresando su nómina o ahorros en esa cuenta, la prueba es irrefutable. Si solo figura como titular pero no hay actividad, Hacienda podría intentar reclamar que el dinero era íntegramente de los padres, pero la carga de la prueba suele ser compleja para el Fisco si la cuenta tiene años de antigüedad.

Cómo evitar problemas con Hacienda

Para blindar este ahorro fiscal, los expertos recomiendan: