Ni nieve ni lluvias: Jorge Rey alerta del fenómeno que amenaza a estas zonas de España en las próximas horas

La AEMET coincide con esta previsión del tiempo y nos explica en su web que: «Este día se espera una inestabilización con el debilitamiento del anticiclón y el acercamiento de una vaguada que provocará la llegada de un frente al noroeste. Al inicio no se prevén precipitaciones, aunque de madrugada se darán nubes bajas con brumas y bancos de niebla en zonas litorales de Galicia, depresiones del nordeste, litorales del golfo de Cádiz y en los mediterráneos, donde pueden ser más persistentes. Con el acercamiento del frente se oscurecerán los cielos en Galicia con lluvias y lloviznas débiles en litorales atlánticos durante el día, aumentando al final su intensidad y extensión al oeste de la comunidad. En Canarias, poco nuboso o despejado con intervalos de nubes altas y presencia de calima que podría llegar hasta el suroeste peninsular e incluso de forma ligera al resto del oeste de la Península. Temperaturas máximas en ascenso en el tercio este, la meseta norte, Baleares y el Cantábrico, principalmente en litorales donde localmente puede ser notable; en el resto se espera un ligero descenso, más intenso en el oeste de Galicia y zonas de montaña de la vertiente norteatlántica. Mínimas en ascenso ligero, moderado en amplias zonas de la mitad norte, incluso localmente notable en zonas del noroeste de Galicia, del interior del Cantábrico y oeste de la meseta Norte. En Canarias se espera un descenso. Las heladas débiles quedarán restringidas a cumbres de montaña de los Pirineos y de la Cantábrica».

Las alertas estarán activadas: «Calima en Canarias. Temperaturas máximas en ascenso localmente notable (superior a 6 grados) en litorales cantábricos. También ascenso localmente notable de las mínimas en zonas del noroeste de Galicia y del interior del Cantábrico. Probables rachas muy fuertes (superiores a 70 km/h) en el noroeste de Galicia y en zonas altas de la Cordillera Cantábrica. Nieblas y brumas en litorales mediterráneos que pueden ser localmente persistentes. Viento flojo de dirección variable tendiendo a establecerse la componente sur en las vertientes atlántica y cantábrica, y con intensidad moderada en el cuadrante noroeste, mientras que en el Levante dominará el régimen de brisas. Vientos moderados de sur en el mar Balear y en litorales del norte de Cataluña. Soplará con intervalos de fuerte y probables rachas muy fuertes en el noroeste de Galicia y en zonas expuestas de la Cordillera Cantábrica. Viento moderado de levante en el Estrecho y de componente este rolando a norte en Canarias».