Hasta 700 nuevas viviendas: la zona de Madrid al lado del centro con alquileres asequibles

En la situación actual que se vive con la vivienda, encontrar un alquiler que se pueda pagar en Madrid sigue siendo complicado y la oferta disponible cerca del centro apenas da margen. Por eso, cada nuevo movimiento en el mercado de vivienda protegida genera interés inmediato entre quienes buscan alternativas sin alejarse demasiado. Y en las últimas semanas, la Comunidad de Madrid ha avanzado en uno de sus concursos más amplios para impulsar pisos a precios asequibles o que estén regulados.

Dentro de ese proceso, Avintia Inmobiliaria ha sido una de las empresas que ha logrado mayor volumen de adjudicaciones, con varios lotes que se destinarán íntegramente al alquiler asequible. El objetivo del programa es aumentar la disponibilidad de vivienda en zonas tensionadas de la Comunidad de Madrid y aliviar parte de la presión que soportan los municipios del entorno metropolitano. En concreto, uno de los puntos destacados del plan es Alcobendas, que concentrará la mayor parte de las nuevas promociones previstas. Su ubicación próxima a Madrid y la conexión con los principales accesos convierten al municipio en una de las áreas donde más repercusión puede tener la llegada de estas viviendas protegidas.

La zona de Madrid al lado del centro con alquileres asequibles

El gran movimiento inmobiliario del momento para las viviendas que van a estar disponibles en Madrid, se centra en Alcobendas, donde Avintia ha logrado adjudicarse dos de los lotes más relevantes del programa regional. Sólo en este municipio se construirán 756 viviendas destinadas a alquiler asequible, una cifra que sitúa a la zona como uno de los polos más importantes de nueva vivienda protegida cerca de Madrid.

El proyecto se desplegará entre los ámbitos de Arroyo de la Vega y Espino del Cuquillo, dos áreas en expansión que en los últimos años han atraído empresas, comercios y nuevas promociones residenciales. La ubicación es uno de sus grandes atractivos, ya que la zona se sitúa junto a la A-1, con acceso directo a la M-30 y a la M-40, y cuenta con estaciones de Cercanías y Metro a pocos minutos, lo que convierte la zona en una prolongación natural del norte de la capital. Para Avintia, esta adjudicación de viviendas asequibles supone un paso más dentro de su estrategia en la Comunidad de Madrid. Desde la dirección de la compañía subrayan que el proyecto apuesta por un parque de vivienda «asequible, sostenible y accesible», que esté alineado con la hoja de ruta regional para ampliar la oferta de alquiler en zonas tensionadas.

Cómo serán las nuevas viviendas y por qué están generando tanto interés

La compañía levantará estas promociones mediante un modelo de construcción industrializada que permite reducir tiempos de obra, controlar mejor los materiales y ajustar los costes. La metodología ávita, como la denomina la firma, acorta aproximadamente un 30 % los plazos de entrega y disminuye el impacto ambiental al reducir residuos, consumo de agua y emisiones durante el proceso constructivo.

Estas características, unidas a la escala del proyecto, han despertado un interés notable en el mercado. Hay varios motivos detrás: las viviendas se incorporarán al parque de alquiler protegido, los precios estarán por debajo de los del mercado libre y la zona elegida destaca por su dinamismo económico, servicios consolidados y cercanía a Madrid. La iniciativa, en cualquier caso, no se limita a un único municipio. Forma parte de un programa mucho más amplio en el que la Comunidad de Madrid ha sacado a licitación más de 3.400 viviendas repartidas en diez localidades. Avintia ha conseguido tres lotes, sumando un total de 859 viviendas, aunque Alcobendas concentra la mayor parte.

Loeches, el otro municipio que recibirá nuevas promociones

Además del gran bloque de pisos ubicado en la zona norte, Avintia impulsará otra promoción en el municipio de Loeches. En este caso se trata de 103 viviendas que también se van a acoger al régimen de alquiler asequible y que ampliarán la oferta en el corredor del Henares, un área donde la presión del mercado ha ido en aumento en los últimos años.

Aunque la escala es menor que la de Alcobendas, esta promoción contribuirá a reforzar la disponibilidad de vivienda protegida en un entorno donde la oferta no crece al mismo ritmo que la demanda. Con ello, el programa regional diversifica la implantación de estos pisos y evita que toda la presión recaiga sobre un único municipio.

Por qué esta zona al norte de Madrid se perfila como la alternativa más viable

El éxito de estas promociones de vivienda asequible en Madrid, no se explica sólo por su precio. Alcobendas lleva tiempo posicionándose como uno de los municipios más atractivos para quienes buscan vivir cerca del centro sin asumir los alquileres de barrios como Chamartín, Tetuán o Chamberí. La ciudad combina una red de transporte muy competitiva, presencia de grandes empresas, zonas verdes y un tejido comercial en expansión.