La OCU dicta sentencia y confirma que éste es el mejor yogur griego que puedes comprar en el supermercado

El yogur griego lleva tiempo colándose en carros de la compra de todo tipo de familias, pero no siempre por los mismos motivos. A algunos les convence su punto espeso o su cremosidad, otros lo usan para desayunos más completos y hay quien lo compra porque simplemente le apetece. Con esa mezcla de gustos, podría pensarse que todos ofrecen algo parecido, pero no es así. La OCU decidió comprobarlo y sometió a examen una docena de los yogures griegos naturales más habituales del supermercado.

El análisis dejó resultados llamativos ya que hay productos que destacan de verdad y otros que apenas superan el aprobado, ya sea por la composición, por la textura o por un precio que no termina de cuadrar con lo que ofrecen. El estudio se basó en pruebas de laboratorio, catas ciegas y evaluación del etiquetado. De esta forma, la OCU comparó los productos en igualdad de condiciones y detectó quién ofrece realmente un yogur griego de calidad y quién se apoya más en la publicidad que en la receta tradicional. Para los consumidores, tener información como esta resulta clave, porque el yogur griego suele pagarse siempre algo más caro y ahora nos daremos cuenta que no en todos los casos es algo justificable.

El estudio de la OCU sobre el yogur griego

Aunque suele asociarse a una opción saludable, el yogur griego tiene particularidades que pocos revisan cuando lo compran. Su famosa cremosidad se consigue gracias a un filtrado que retira parte del suero y concentra las proteínas. Eso, en principio, es lo que lo diferencia de un yogur normal. Pero la OCU recuerda que muchos fabricantes añaden nata para potenciar esa textura, lo que dispara las grasas saturadas hasta cifras cercanas al 10%.

Como consecuencia, el aporte calórico también se eleva y alcanza las 143 kcal por ración, un 68% más que un yogur estándar. Por eso, aunque su sabor y densidad resulten muy atractivos, se recomienda consumirlo con moderación y no convertirlo en el postre habitual de cada noche.

Aun así, todos los productos analizados superan con nota la parte más importante dado que la OCU señala que son seguros, mantienen bacterias vivas beneficiosas y no contienen sustancias no autorizadas. En ese sentido, la OCU tranquiliza a los consumidores: el yogur griego cumple, pero conviene usarlo bien y entender qué se está comprando.

El yogur griego ganador según la OCU

En la parte alta del ranking destaca Carrefour Extra, que obtiene 79 puntos sobre 100. La OCU lo define como un yogur «muy equilibrado» con buena composición nutricional, una textura sedosa que convence en la cata y un precio sorprendente para su calidad. Cuesta 2,07 €/kg, una cifra muy por debajo de lo que suelen costar los yogures griegos de referencia.

Su formato de 125 gramos también es un punto a favor. Permite controlar la ración, algo que la OCU valora porque evita ingerir más calorías de las necesarias en un producto ya de por sí energético. En las catas se describe como un «yogur fresco, con ligera acidez y sin exceso de nata», lo que lo convierte en una opción muy accesible y apta para un consumo regular.

En segunda posición se sitúa Alipende (Ahorramás), que iguala el precio del ganador y obtiene una puntuación muy similar. Su estructura nutricional es sólida, la textura convence y el sabor se mantiene estable entre tandas de producción, algo que la OCU valora especialmente. Es una muestra más de que las marcas blancas, cuando están bien formuladas, pueden competir con las más conocidas.

El tercer puesto lo ocupa Danone Oikos, un yogur que destaca por una razón evidente y que no es otra que su sabor. En cata alcanza los 82 puntos, la mejor valoración entre todos los productos analizados. Su punto débil es el precio dado que cuesta 6,68 €/kg, una cifra que triplica la de los dos primeros clasificados. Para la OCU, es una opción muy buena para quien priorice el gusto por encima del presupuesto.

Los que no superan el examen con nota

El estudio también señala a los yogures que se quedan atrás. Y no es por seguridad ni por falta de fermentos, sino por su composición. Los productos saborizados, como los de stracciatella o los que incorporan mezclas dulces, tienden a añadir azúcares extra. Ese añadido aumenta las calorías de manera innecesaria y resta puntos en el análisis nutricional.

Entre los peor posicionados aparecen algunos yogures de El Corte Inglés, Lidl (Milbona) y Aldi (Gut Bio). Todos aprueban en higiene y seguridad, pero pierden posiciones por esa suma de azúcares que desvirtúa la esencia del yogur griego natural.

Las claves para elegir el mejor yogur griego

Por último, la OCU deja varios consejos para afinar la compra:

Elegir siempre yogur que sea natural sin azúcar añadido.

Buscar productos con 9 g de proteína o más.

Optar por los formatos 125 g , que permiten un consumo más responsable.

, que permiten un consumo más responsable. Revisar el sodio, que debe mantenerse bajo.

Al margen de saber ya que marcas recomienda la OCU, si además seguimos estas pautas podremos saber distinguir bien entre un buen yogur griego y uno disfrazado de saludable.