Estos son los meses en los que nacen las personas más inteligentes y los expertos lo han confirmado

Es una pregunta que siempre está encima de la mesa: ¿influye el mes de nacimiento en la inteligencia de una persona? Hay que ser muy atrevido para dar una respuesta afirmativa, pero varios estudios publicados en Estados Unidos y Japón han relacionado los meses de nacimiento con la inteligencia de los niños. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre los meses en los que nacen las personas inteligentes.

Esta es una cuestión que muchas parejas se hacen antes de iniciar la búsqueda de un hijo. Los expertos en la materia siempre se han posicionado en que los niños nacidos en los tres primeros meses del año suelen tener mejores resultados escolares. Esto no tiene que ver con que el nacer en el mes de enero dé más inteligencia, y sí el nacer en estos meses del año te dé las condiciones de ser los mayores de la clase. Además del desarrollo físico, también se ven diferencias a nivel mental.

Los meses de las personas más inteligentes

La página web Made for Mums ha publicado un artículo aportando datos de la Universidad de Harvard y que en su día recogió ABC. Desde Estados Unidos apuntan a que los bebés que nacen en la última parte del año, entre octubre y diciembre, podrían tener una ventaja en lo que se refiere a la inteligencia y creatividad.

«En comparación con los nacimientos en verano y otoño, nacer en invierno y primavera se asoció con alteraciones en los resultados físicos y neurocognitivos durante la infancia y la niñez», apunta en este escrito la revista especializada, que también informa que «los bebés nacidos en invierno y primavera obtuvieron puntuaciones significativamente más altas en la puntuación motora de Bayley a los ocho meses, en la prueba de bloques de Graham-Ernhart a los cuatro años, en la puntuación de rendimiento y total de la prueba de inteligencia de Wechsler a los siete años».

Ante estos resultados, los expertos de la Universidad de Harvard también descubrieron que «aquellos nacidos en el último trimestre del año a menudo obtenían puntuaciones más altas en pruebas de inteligencia y demostraban un mayor pensamiento creativo». Este estudio también desvela que los niños nacidos en los últimos meses del año también serán más hábiles para establecer relaciones sociales y adaptarse a nuevos entornos, ya que, al ser más pequeños, tendrán que trabajar más en estas habilidades.

Un estudio reciente publicado por Labour Economics y que recoge los datos de una investigación realizada a niños en Japón se posiciona en contra de esta teoría y va más en lo que siempre han dicho los expertos: los niños más grandes de la clase tienen una ventaja con respecto al resto.

«Los investigadores descubrieron que los niños más pequeños de una clase escolar a menudo obtenían puntuaciones más bajas tanto en pruebas académicas como en habilidades no cognitivas clave como el autocontrol y la perseverancia, brechas que no se cerraron por completo ni siquiera al final de la escuela secundaria», publica este estudio que se realizó durante los primeros años de escolarización a un grupo de niños de Japón. Así que, según esta teoría, las personas más inteligentes nacerán en los primeros meses del año.