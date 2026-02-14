Fact checked

Más del 90% de los niños con cardiopatías congénitas puede llevar una vida plena gracias a los avances médicos. Los especialistas subrayan la relevancia del diagnóstico precoz, las mejoras terapéuticas y el seguimiento continuado en unas malformaciones que afectan a entre 8 y 10 de cada 1.000 recién nacidos y que constituyen las anomalías congénitas más frecuentes.

Aunque en muchos casos es posible corregir anatómicamente los defectos, las cardiopatías congénitas se consideran enfermedades crónicas que requieren control especializado a lo largo de la vida. Los avances en imagen cardiaca, cirugía y técnicas percutáneas han permitido que más del 90% de los pacientes alcance la edad adulta, orientando la atención no solo a la supervivencia, sino también a la prevención de complicaciones y a mantener una buena calidad de vida.

Señales de alerta

El doctor Víctor Girbés, responsable de Cardiología del Centro Médico Vithas Alzira, ha explicado que los síntomas de una cardiopatía congénita pueden variar según la edad. «En muchas ocasiones se detectan al nacer, bien por el pediatra o por los propios padres al observar que el bebé se fatiga durante la toma, presenta coloración azulada en los labios o se detectan soplos cardiacos. En niños mayores pueden aparecer cansancio o intolerancia al esfuerzo», ha subrayado.

Por su parte, el doctor Alfonso Valle, jefe de Cardiología del Hospital Valencia Turia, ha destacado que una de las principales preocupaciones de los pacientes es si podrán llevar una vida normal. «Hoy en día, en un porcentaje muy elevado de pacientes es posible desarrollar una vida completamente normal», ha afirmado.

El especialista ha subrayado además que las recomendaciones actuales fomentan el ejercicio aeróbico adaptado a cada paciente, abandonando el sedentarismo preventivo, y destaca la importancia de abordar el impacto emocional, ya que la ansiedad y la depresión son más frecuentes en adultos con estas patologías.

El doctor José Ignacio Carrasco, responsable de la Unidad de Cardiología Pediátrica y Ecocardiografía Fetal del Hospital Valencia 9 de Octubre, ha explicado que muchas cardiopatías pueden detectarse durante el embarazo mediante ecografía obstétrica y ecocardiografía fetal. Este diagnóstico permite planificar el manejo multidisciplinar y optimizar el pronóstico neonatal.

Por su parte, el doctor Juan Luján, cardiólogo del Hospital de Alicante, ha resaltado el desarrollo de técnicas mínimamente invasivas que permiten corregir determinadas cardiopatías mediante catéteres introducidos por vía vascular, evitando cirugía abierta y reduciendo los tiempos de recuperación. Asimismo, ha incidido en el creciente diagnóstico de estas patologías en la edad adulta, que actualmente puede tratarse con procedimientos percutáneos con excelentes resultados.

Seguimiento médico

La doctora María Ibáñez, responsable de Cardiología del Hospital Vithas Valencia Consuelo, ha recordado que incluso los pacientes intervenidos o asintomáticos deben mantener revisiones periódicas. «El seguimiento permite detectar precozmente complicaciones, adaptar tratamientos y ofrecer recomendaciones personalizadas sobre estilo de vida o planificación familiar», ha dicho.

Los especialistas coinciden en trasladar un mensaje de tranquilidad a pacientes y familias, destacando que el abordaje multidisciplinar y los avances médicos permiten que la mayoría de personas con cardiopatías congénitas disfrute de una buena calidad de vida.