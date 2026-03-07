Desde la fertilidad a la menopausia: aplicaciones al servicio de la mujer

Fact checked

Las aplicaciones de salud femenina se han convertido en un complemento útil para el autocuidado y la educación en salud, adaptándose a distintas etapas vitales y necesidades clínicas. Aunque no sustituyen la atención médica, su capacidad para registrar datos, detectar cambios y facilitar información fiable las posiciona como una herramienta de apoyo cada vez más valorada por mujeres y profesionales sanitarios, tal y como detallan desde el Ministerio de Igualdad.

Ofrecen funciones avanzadas como predicciones del ciclo, recordatorios, modos específicos para embarazo o menopausia y seguimientos personalizados basados en datos reales y pueden ofrecer servicios médicos, casi siempre de pago. Destacan en su capacidad para gestionar la fertilidad, el ciclo menstrual, la perimenopausia, la menopausia o algunas de las enfermedades ginecológicas más frecuentes como la endometriosis.

Ciclo menstrual y fertilidad

En el ámbito de la fertilidad, estas herramientas permiten crear perfiles individualizados a partir de información como edad, peso, hábitos de vida, duración del ciclo o frecuencia de las relaciones sexuales, ayudando a identificar los días de mayor probabilidad de concepción.

El manejo de estas app de ovulación es muy sencillo e intuitivo, siendo una aplicación de gran ayuda para la pareja, que podrá tener un mejor control y conocimiento de sus días fértiles. A través de un sencillo calendario de fertilidad, recopilan información relevante de la pareja desde el punto de vista de la fertilidad, como edad, peso, hábitos de vida, duración del ciclo menstrual y frecuencia de las relaciones sexuales, para crear un perfil personalizado.

Con estos datos se puede llevar un seguimiento detallado de los ciclos y estimar los días de mayor fertilidad, entendidos como aquellos con mayor probabilidad de concepción. Además, ofrecen orientaciones prácticas ajustadas a las características de cada caso, con el objetivo de apoyar la planificación del embarazo de forma informada y sistemática.

‘Quédate embarazada’ está creada por los especialistas de la clínica especialistas Ginefiv y contribuye a aportar la ayuda necesaria para que una pareja pueda lograr tener un hijo, ofreciéndole consejos prácticos y estimando sus días más fértiles en función de unos parámetros de medición.

Otra de estas app, ‘Flo Calendario Menstrual’ utiliza inteligencia artificial para predecir con alta precisión el periodo, la ovulación y días fértiles, siendo ideal tanto para buscar embarazo como para hacer seguimiento del ciclo. Según constatan, el 90% de las personas que usan Flo afirman que predice con exactitud el inicio del periodo y el 71% de las personas que usan Flo afirman que les ayuda a gestionar mejor los síntomas menstruales.

Por su parte, ‘Woman log’ es una de las aplicación más populares para el seguimiento del ciclo menstrual y la fertilidad, disponible para iOS y Android. Con más de 20 millones de descargas en todo el mundo ayuda a las usuarias a seguir su ciclo menstrual, ovulación, síntomas, estado de ánimo y fertilidad en un entorno seguro y privado.

Perimenopausia y menopausia

La perimenopausia, es una etapa de transición previa a la menopausia que puede durar años y que se caracteriza por cambios hormonales, alteraciones en el ciclo menstrual y síntomas como sofocos, problemas de sueño o cambios de ánimo, los cuales suelen ser variables y poco reconocidos en la atención de salud. Según los expertos, la falta histórica de información, investigación y diagnóstico oportuno hace que muchas mujeres se sientan confundidas o desatendidas.

En este contexto, aplicaciones como ‘Perimenopausia de Clue’ se presentan como una herramienta de mejorar la calidad de vida de las mujeres que atraviesan esa etapa. Basada en la evidencia científica que permite registrar síntomas (sofocos, cambios de humor, sueño) y cambios en el ciclo, comprender mejor lo que ocurre en el cuerpo y facilitar la comunicación con profesionales de la salud, con el objetivo pero es una app con servicios de pago, igual que Femilog que está también especializada en el control de síntomas y permite compartir informes detallados con sus médicos.

Otra app gratuita es ‘Kala’, respaldada por la Universidad Oberta de Cataluña (UOC) surgió en 2024 como la «Primera app integral en español para la menopausia». Permite registrar síntomas, ofrece acceso a una comunidad y cuenta con especialistas médicos que acompañann a las mujeres en la transición menopáusica a través de la facilitación de herramientas para el control, seguimiento y monitoreo de síntomas; información general relativa al proceso fisiológico, así como tratamientos y programas específicos para mejorar la convivencia con estos síntomas, algunos de estos servicios son de pago. También está ‘Caria’, enfocada en desmitificar la menopausia y ofrecer un enfoque de bienestar integral (disponible principalmente en inglés, con enfoque internacional).

En el mercado también podemos encontrar aplicaciones dedicadas a la investigación como ‘Mi Menopausia’, creada por la Asociación Española para la Menopausia (AEEM) que está basada en la Red Española de Investigación en Menopausia y analiza los habituales síntomas en la Escala Cervantes mediante el envío voluntario de encuestas. Esto permite valorar el impacto en la calidad de vida de las mujeres menopáusicas basándose en cuatro campos: menopausia y salud; sexualidad; psíquico y ‘en pareja’ y encaminar mejor la investigación.

Otras aplicaciones

En el mercado, también podemos encontrar apps para el manejo diario de la salud sexual femenina. Es el caso ‘No Te olvides’, ‘Lady Pill Reminder’, ‘Pill Reminder’ o ‘My Pill’ diseñadas para ayudar a las usuarias a gestionar la toma de anticonceptivos de forma efectiva. Ofrecen la posibilidad de configurar recordatorios personalizados para la ingesta de pastillas y para la compra de nuevas cajas. Incluyen calendarios que facilita el seguimiento del ciclo menstrual, donde se pueden registrar anotaciones sobre el estado físico y emocional, así como eventos importantes relacionados con la salud femenina.

También hay herramientas para ayudar con las enfermedades ginecológicas más frecuentes como ‘EsParaella’, que es una app de Gedeon Richter con la que la mujer controlar su regla y los síntomas de los miomas uterinos. Es gratuita y permite a las usuarias registrar la intensidad del sangrado menstrual, el dolor abdominal y recordar la toma de la medicación.

‘Endometriosis Journey transforma’ es una aplicación con inteligencia artificial de alta precisión que conecta síntomas, hábitos y medicamentos para identificar desencadenantes y manejar la Endometriosis o Adenomiosis con mayor seguridad.