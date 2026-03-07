Fact checked

La primera revisión académica centrada en el bambú como alimento ha revelado una amplia gama de posibles beneficios para la salud. Los investigadores han encontrado evidencia que sugiere que el consumo de bambú puede ayudar a regular el azúcar en sangre, reducir la inflamación, favorecer la salud digestiva y proporcionar efectos antioxidantes. Los datos se han publicado en ‘Advances in Bamboo Science’.

El bambú es conocido como la planta de más rápido crecimiento del planeta, con algunas especies capaces de crecer hasta 90 cm en un solo día. Si bien China e India son los mayores productores y los brotes de bambú ya son comunes en muchas cocinas asiáticas, los hallazgos sugieren que podría convertirse en una opción alimentaria importante en la dieta mundial.

Los brotes de bambú ofrecen un perfil nutricional muy completo. Son ricos en proteínas, contienen cantidades moderadas de fibra y son naturalmente bajos en grasa. El bambú también aporta aminoácidos esenciales, junto con minerales como el selenio y el potasio. Además, aporta varias vitaminas, como tiamina, niacina, y vitamina A, B6 y E.

La revisión fue realizada por investigadores de la Universidad Anglia Ruskin (ARU) en Reino Unido. Es el primer estudio que reúne y analiza toda la investigación existente sobre el consumo de bambú, abarcando tanto ensayos en humanos (estudios ‘in vivo’) como experimentos de laboratorio realizados con células humanas (‘in vitro’).

Beneficios potenciales

Según la revisión, los brotes de bambú podrían contribuir a mejorar la salud metabólica. Estudios en humanos reportaron un mejor control glucémico, lo que sugiere que el bambú podría ayudar a regular los niveles de azúcar en sangre, lo cual es especialmente importante para el control de la diabetes. Los investigadores también observaron mejoras en los perfiles lipídicos, un cambio asociado con un menor riesgo de enfermedades cardiovasculares.

El bambú contiene, además, varios tipos de fibra dietética, como celulosa, hemicelulosa y lignina. Se ha demostrado que estas fibras mejoran la función intestinal en participantes humanos. Ensayos adicionales informaron un aumento de la actividad antioxidante y antiinflamatoria tras el consumo de bambú, junto con una reducción de la toxicidad celular y una mejor viabilidad celular.

Las investigaciones de laboratorio respaldaron aún más el valor nutricional y el poder antioxidante del alimento. Estos experimentos también identificaron efectos probióticos, lo que indica que el bambú podría contribuir a la salud intestinal al promover el crecimiento de bacterias beneficiosas.

Los investigadores también han descubierto que los compuestos presentes en él pueden inhibir la formación de furano y reducir la producción de acrilamida. Ambas sustancias son sustancias químicas tóxicas que pueden formarse al freír o asar ciertos alimentos. Esto sugiere que el bambú podría utilizarse para aumentar la seguridad de algunos alimentos cocinados.

Preocupaciones de seguridad

A pesar de sus beneficios, la revisión también destacó importantes riesgos de seguridad. Algunas especies de bambú contienen glucósidos cianogénicos, que pueden liberar cianuro si los brotes se consumen crudos o se preparan de forma inadecuada.

El autor principal, Lee Smith, profesor de Salud Pública en la Universidad Anglia Ruskin (ARU), ha declarado en un comunicado: «El bambú ya se consume comúnmente en algunas partes de Asia y tiene un enorme potencial para ser una adición saludable y sostenible a las dietas de todo el mundo, pero debe prepararse correctamente».

Y ha insistido: «Los múltiples beneficios para la salud que identificamos, incluido su potencial para abordar desafíos de salud modernos como la diabetes y las enfermedades cardíacas, probablemente se deban al contenido nutricional del bambú y sus extractos, ya que el bambú es rico en proteínas, aminoácidos, carbohidratos, minerales y vitaminas. Nuestra revisión muestra la clara promesa del bambú como posible ‘superalimento’, pero también existen lagunas en nuestro conocimiento. Solo pudimos encontrar cuatro estudios con participantes humanos que cumplieran nuestros criterios, por lo que se necesitan más ensayos clínicos de alta calidad en humanos antes de poder emitir recomendaciones firmes».