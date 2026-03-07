Fact checked

Una de las palabras inseparables de la Cuaresma es el ayuno. Ayunar es abstenerse total o parcialmente de tomar alimento o bebida. El tiempo de cuaresma nos remite a los cuarenta días en que Jesucristo, impulsado por el Espíritu, se retira al desierto tras ser bautizado por su primo Juan. El ayuno se practica el Miércoles de Ceniza y el Viernes Santo, y la abstinencia ambos días y todos los viernes de Cuaresma.

«El ayuno y la abstinencia es una obligación de la Iglesia Católica para todas aquellas personas que quieran voluntariamente seguir a Cristo. En el Nuevo Testamento, Jesús indica la razón profunda del verdadero ayuno que tiene como finalidad comer el «alimento verdadero», que es hacer la voluntad del Padre (cfr. Jn 4,34)», destaca la Conferencia Episcopal Española (CEE).

El ayuno intermitente (AI) es un modelo dietético que ha ganado notoriedad por sus potenciales beneficios en la salud. Estudios recientes, como el realizado por investigadores de la Universidad de Granada (UGR), han demostrado que «realizar ayuno intermitente es eficaz para perder peso y mejora la salud cardiovascular en personas con problemas de obesidad». Estos hallazgos están en línea con la evidencia que indica que el AI puede mejorar la resistencia a la insulina y la homeostasis metabólica, aunque siempre debe ser supervisado por un profesional de la salud. Aunque, también sin duda, el AI puede reactivar conductas relacionadas con trastornos alimentarios, por lo que habrá que estar muy vigilantes.

Así, muchas personas, explica a OKSALUD José Ramón Llorente, naturópata y presidente de la Asociación de Nacional Profesionales y Autónomos de las Terapias Naturales, Cofenat, en la Comunidad Valenciana, y de la Sociedad Española de Nutrición Ortomolecular, se ven motivadas a plantearse la reducción de la ingesta de alimentos o la práctica del ayuno durante la Cuaresma. En este sentido, es crucial, desde el punto de vista nutricional -sostiene el experto- diferenciar la práctica tradicional del AI, cuya motivación principal es la salud y que suele estar planificada, del ‘ayuno religioso’, que no tiene un componente de salud prioritario y puede derivar más fácilmente en ingestas irregulares con una calidad nutricional cuestionable y sin considerar la ingesta de nutrientes.

PREGUNTA.- Durante la Cuaresma muchas personas reducen la ingesta o practican ayuno. ¿En qué se diferencia el ‘ayuno religioso’ tradicional del ayuno intermitente desde el punto de vista nutricional?

RESPUESTA.- Debemos considerar la distinción clara que hay entre uno y otro, el primero tiene una clara motivación religiosa y por tanto su flexibilidad frente al mismo es muy baja, a diferencia del segundo cuya motivación está en la salud y por lo tanto suele estar planificada.

Teniendo en cuenta lo anterior, el ayuno religioso al no tener un componente prioritario de salud puede presentar más fácilmente ingestas irregulares, con calidad nutricional cuestionable y sin considerar la ingesta de nutrientes.

P.- ¿Qué beneficios reales del ayuno intermitente están respaldados por la evidencia científica en términos de metabolismo, peso corporal y salud cardiovascular?

R.- Si nos atenemos a las evidencias científicas más recientes y, separando los resultados por áreas, obtenemos los siguientes resultados:

– Valoración del peso corporal: lo más llamativo con respecto al peso es una evidente pérdida de grasa abdominal en personas obesas.

– Salud cardiometabólica: se ha mostrado eficiente a la hora de mejorar la resistencia a la insulina, reducir el colesterol, triglicéridos, esteatosis hepática, hipertensión arterial, y en general, mejorar la homeostasis metabólica.

P.- ¿Puede el ayuno intermitente mejorar la sensibilidad a la insulina o la salud metabólica en personas con sobrepeso o prediabetes?

R.- Efectivamente, la resistencia a la insulina puede verse reducida considerablemente con el ayuno, esto es debido a que se produce una reducción de la glucosa basal, un mejor uso celular de la glucosa y una mejor actividad hormonal que, sin duda, mejora la sensibilidad a la insulina. En conclusión, podemos establecer una clara relación entre el ayuno y los marcadores que miden la resistencia a la insulina.

P.- ¿Qué riesgos o efectos adversos debemos tener en cuenta, especialmente en mujeres, personas mayores o pacientes con patologías crónicas?

R.- Los riesgos a considerar son: hipoglucemia, cansancio, dificultades de concentración, alimentarse en exceso durante las ventana de ingesta, cambios en el sueño, dificultad para mantener una hidratación óptima,

En las mujeres, aumento del estrés fisiológico y alteraciones en la conducta alimentaria, sobre todo en aquellas mujeres que ya lo hayan sufrido. Mientras que en el caso de las personas mayores, sarcopenia o pérdida de masa muscular, posibles alteraciones en el caso de que la persona esté tomando medicación, posibles alteraciones metabólicas no deseadas, hipotensión, hipoglucemia, entre otros. Y en las personas con patologías crónicas deben tener un riguroso control, dado que se pueden presentar cambios que induzcan a una situación incómoda o incluso arriesgada para el paciente.

P.- ¿Existe riesgo de que el ayuno intermitente favorezca una mala relación con la comida o desencadene trastornos de la conducta alimentaria?

R.- Sin duda, el ayuno intermitente puede reactivar conductas relacionadas con trastornos alimentarios, por lo que habrá que estar muy vigilantes.

P.- Cuando se rompe el ayuno, ¿qué tipo de alimentos y combinaciones serían más recomendables para evitar picos glucémicos y mantener la saciedad?

R.- La clave consiste en llevar a cabo una introducción de alimentos que no aporten un índice glucemia excesivo, que no sean muy pesados, y que con seguridad, contribuyan a una digestión poco forzada.

Algunos alimentos que serían adecuados son: verduras y hortalizas frescas en ensalada, pero también, como plato principal, hervidas o a la plancha, o al horno, frutos secos crudos, fruta fresca, semillas y germinados, hummus, huevos, aguacate, (en tortilla, hervidos, escalfados), queso fresco, preferentemente de oveja o cabra, yogur natural de cabra o kefir, pescado a la plancha o al horno.

P.- ¿Para quién no estaría indicado el ayuno intermitente y qué alternativas saludables propondría durante la Cuaresma para mejorar los hábitos sin poner en riesgo la salud?

R.- Sin duda, para personas con trastornos de la conducta alimentaria, aquellas que deben tratarse con insulina, las que padecen sarcopenia, enfermedades renales, hepáticas o cardiovasculares de larga duración o complejas, las que padecen una situación mental alterada, aunque la misma sea transitoria, en el embarazo y lactancia

Algunas alternativas saludables donde necesariamente no se requiere un ayuno para conseguir una opción saludable, algunas opciones podrían ser:

Reducir el consumo de azúcares y harinas refinadas, y sustituirlos por azúcares y harinas completas.

Eliminar los ultraprocesados y precocinados.

Reducir el consumo de carnes rojas y embutidos.

Evitar las bebidas gasificadas y azucaradas.

Reducir el consumo de alcohol.

Incrementar el consumo de frutas, verduras, frutos secos, legumbres.

Incrementar el consumo de agua.

Se puede abrir una pequeña ventana de ayuno tratando de cenar pronto y manteniendo ese ayuno hasta el desayuno.

Pero, ojo, estos consejos deberían ser supervisados por un profesional de la salud.