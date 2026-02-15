He estudiado a cientos de niños y ésta es la «frase mágica» que los calma en segundos: pura inteligencia emocional

En los últimos años, profesionales de la crianza consciente se han dedicado a estudiar y analizar la manera en la que los niños reaccionan cuando se producen momentos de tensión y qué tipo de lenguaje facilita realmente que se relajen y vuelvan a un estado emocional manejable. Y una de las voces más influyentes en este campo es la educadora y especialista en bienestar infantil Reem Raouda, que ha trabajado con más de 200 niños en entornos escolares y familiares. Su conclusión, tras años de observación, es tan sencilla como llamativa ya que ha desvelado que muchas de las preguntas que los adultos formulan de manera automática no sólo no ayudan, sino que suelen empeorar situaciones de enfado de los niños. De hecho, explica que existe una sencilla frase que es prácticamente mágica ya que calma a los niños en segundos.

De este modo puede que te encuentres con la típica escena en la que tu hijo está irritado, al borde del llanto o claramente desbordado, y tú sin malas intenciones le preguntas «¿Qué te pasa?», pero lejos de calmarle el niño se pone peor. Según Raouda, ese tipo de pregunta exige al niño una claridad que en ese momento no tiene. La emoción va más rápido que la palabra, y lo que recibe el pequeño es la sensación de que debe justificar lo que siente. Ese es el motivo por el que muchos se bloquean, se enfadan aún más o directamente se niegan a hablar.

La experta ha comprobado que una alternativa funciona de manera mucho más eficaz, incluso en situaciones intensas. La frase que los calma es concreta y neutral: «Cuéntame qué te está resultando difícil ahora mismo». No pide explicaciones ni obliga a ordenar los hechos. Simplemente invita al niño a señalar una parte de la experiencia, aquello que le resulta duro en ese instante. Y ese pequeño giro cambia por completo la reacción. Al no sentirse juzgado, el niño baja la guardia y entra en un estado de mayor receptividad.

He estudiado a cientos de niños y ésta es la «frase mágica» que los calma en segundos

Raouda explica que la mayoría de los menores no dispone del vocabulario emocional que los adultos presuponen. No siempre pueden decir «estoy frustrado» o “me ha dolido esto». En cambio, sí pueden describir un momento, una sensación corporal o un detalle que les ha resultado incómodo. Con la frase adecuada, esa expresión surge sin presión. El adulto obtiene información útil y el niño experimenta alivio al sentirse comprendido sin necesidad de acertar en la descripción.

Una herramienta sencilla con impacto real

Otro aspecto relevante es el impacto fisiológico. En episodios de tensión emocional, el sistema nervioso del niño se acelera y cualquier intento de razonar suele resultar ineficaz. Antes de hablar, es necesario que el cuerpo se calme. La frase propuesta no intenta corregir ni solucionar, sino ofrecer un espacio seguro. Esa seguridad es lo que reduce la activación y permite que, después, sí sea posible mantener una conversación más clara.

La pregunta también introduce un elemento clave: autonomía. El niño decide cuánto quiere compartir y de qué manera. No se le exige una explicación completa; se le invita a elegir. Para muchos menores, ese gesto basta para recuperar el control de la situación y sentirse respetados en un momento vulnerable. Desde ahí se fortalece la habilidad de autorregulación, una de las bases de la inteligencia emocional.

Los especialistas en crianza coinciden en que este tipo de lenguaje ayuda a normalizar las emociones sin dramatizarlas. Reconocer que hay momentos que «se sienten difíciles» evita que los niños interpreten sus emociones como un fallo. Las sitúa dentro de la vida cotidiana, como algo que se puede acompañar y atravesar sin urgencia. El adulto, además, envía el mensaje implícito de que puede sostener lo que el niño siente, un detalle que influye profundamente en la confianza familiar.

Raouda insiste en que la inteligencia emocional no se transmite con grandes discursos, sino en la manera en que respondemos en los momentos complicados. Un tono sereno y una pregunta que esté enfocada en la experiencia, y no en la explicación, modelan en tiempo real de qué modo puedes abordar las emociones de forma inteligente. Los niños observan esa forma de relacionarse y la incorporan poco a poco como propio mecanismo de gestión.

La frase puede parecer simple, pero su efecto es consistente ya que realmente calma al niño. No pretende solucionar un conflicto por sí sola, sino crear las condiciones para que el niño pueda hacerlo. Y esa es, precisamente, la parte más transformadora: que funcione en casa, en el coche, tras un día difícil de colegio o en cualquier situación en la que un adulto quiera acompañar sin invadir. Una herramienta discreta, accesible y basada en algo tan esencial como entender que, antes de hablar, hay que sentirse a salvo.