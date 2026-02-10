Bustinduy ha señalado en la rueda de prensa posterior al consejo de ministros que confía en que la prestación por crianza «vea la luz cuanto antes» y ha defendido que reduciría la pobreza infantil en España.

«Confío en que vea la luz cuanto antes y estoy convencido de que su impacto será extraordinario y extraordinariamente positivo para la democracia española», ha asegurado Bustinduy en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un informe de revisión de la Estrategia de Desarrollo Sostenible 2030, con 100 metas a cumplir en el año 2030 entre las que se incluyen la aprobación de una prestación universal por crianza para el 100% de las familias con hijos. La iniciativa ha sido aprobada a propuesta del departamento que dirige Bustinduy.

En este sentido, el ministro ha dicho que hay «conocimiento» para poder desplegar la prestación por crianza y «evidencia científica acumulada de sobra para anticipar que tendría un efecto inmediato en la reducción de la pobreza infantil» en España. Esta medida se encuentra en las negociaciones para los Presupuestos Generales del Estado (PGE).

En cuanto a la estrategia, ha recordado que su objetivo es reforzar «el Estado de Bienestar» con acciones dirigidas a «reducir la pobreza y la desigualdad, e incrementar la renta de los hogares con menos ingresos». Para Derechos Sociales, «una de las medidas más novedosas» de esta nueva Estrategia es «la prestación universal por crianza».

La estrategia establece objetivos concretos para el año 2030: la adopción de una prestación para erradicar la pobreza infantil en España; la inversión para garantizar un parque público de vivienda y el incremento de la proporción de vivienda social; la reducción de la brecha salarial de género, del abandono escolar; y el aumento de las tasas de participación laboral y educativa de las personas con discapacidad.

Bustinduy ha destacado que no se trata de una materia «para la confrontación ideológica o la expresión de opiniones». En esta misma línea, ha defendido que refleja «realidades objetivas y sustantivas» que tienen que ver con la reducción de la pobreza, la desigualdad y la exclusión social.