Giro en el tratamiento del TDAH: llega un nuevo fármaco que va a cambiar la vida de niños y adolescentes

Durante años, el tratamiento farmacológico del TDAH en niños y adolescentes apenas había cambiado en España. Las familias y los profesionales que trabajaban con menores que no respondían bien al metilfenidato se encontraban con pocas alternativas reales. Pero esta situación empieza a moverse ahora con la llegada del sulfato de dexanfetamina, un medicamento autorizado recientemente para jóvenes de entre 6 y 17 años que no han obtenido la respuesta esperada con los fármacos más utilizados hasta ahora.

El nuevo fármaco se comercializa bajo el nombre Tentin y se incorpora como un refuerzo dentro del tratamiento multimodal recomendado para el TDAH. Es una opción pensada para aquellos casos en los que Concerta o Rubifen no han ofrecido un alivio suficiente de los síntomas. Desde MEDICE Ibérica, quje es la compañía que lo introduce en el mercado español, señalan que su disponibilidad abre una vía que llevaba demasiado tiempo estancada. La doctora Maitane Núñez subraya que disponer de esta alternativa «era necesario», especialmente en los perfiles clínicos más complejos. Su aprobación no nace de una simple expectativa, sino de datos clínicos previos. En el estudio ATTENTION, publicado en 2021, la dexanfetamina mostró una mejoría clara en la gravedad de los síntomas en menores que no habían respondido al metilfenidato. De hecho, casi ocho de cada diez participantes entre 6 y 17 años experimentaron una respuesta clínica positiva. La rapidez con la que actúa y su perfil de seguridad han sido claves para que el medicamento se incorpore finalmente al arsenal terapéutico en España.

Giro en el tratamiento del TDAH: llega un nuevo fármaco

El sulfato de dexanfetamina no llega para sustituir otros fármacos que ya se prescriben para el TDAH, sino para cubrir un vacío. En este caso, se empleará únicamente cuando la respuesta al metilfenidato, que es el tratamiento más utilizado en Españam resulte «clínicamente inadecuada». La evidencia que lo respalda proviene del estudio ATTENTION, realizado en menores entre 6 y 17 años. Los investigadores observaron «mejoras estadísticamente significativas» en los síntomas y una respuesta clínica positiva en la gran mayoría de los pacientes refractarios a tratamientos previos.

Además de la eficacia, la farmacéutica destaca otros elementos relevantes:

Inicio de acción rápido, en poco más de media hora.

Efecto prolongado , útil para el funcionamiento académico y social del menor.

, útil para el funcionamiento académico y social del menor. Perfil de seguridad adecuado, lo que facilita su uso dentro de un plan terapéutico más amplio.

El objetivo no es sólo controlar los síntomas, sino mejorar la funcionalidad, un aspecto cada vez más importante en el abordaje del TDAH.

Un fármaco nuevo en España, pero con larga trayectoria internacional

Aunque su llegada sea novedad en nuestro país, la dexanfetamina lleva años utilizándose en Reino Unido, Canadá, Alemania y otros países europeos. La doctora Maite Ferrin, psiquiatra y consultora jefa de la Unidad de TDAH en el Servicio Infanto-Juvenil Haringey (North London NHS Partnership), subraya que esta incorporación es “una muy buena noticia para profesionales y familias”.

Ferrin explica que el medicamento ya aparece contemplado en diversas guías clínicas internacionales, entre ellas:

European ADHD Guidelines Group (Europa)

CADDRA (Canadá)

Guías S3 (Alemania)

NICE (Reino Unido)

Según señala, esta experiencia previa «aporta seguridad y confianza» a los clínicos españoles, que ahora podrán utilizar un tratamiento consolidado fuera de nuestras fronteras.

Cómo actúa la dexanfetamina en el cerebro

La dexanfetamina pertenece a una familia de compuestos conocida por su acción estimulante sobre el sistema nervioso central. En términos prácticos, lo que hace este fármaco es favorecer que dos neurotransmisores muy ligados al TDAH como son la dopamina y la noradrenalina, estén disponibles en mayor cantidad. Ambas sustancias intervienen en la capacidad para mantener la atención, regular la conducta y responder de forma más ajustada a los estímulos del entorno.

Al mejorar ese equilibrio químico, muchos pacientes experimentan un mayor control sobre la impulsividad y una atención más sostenida. No es un mecanismo nuevo en medicina, pero sí una herramienta que, aplicada correctamente, puede marcar una diferencia notable en el día a día de quienes conviven con el trastorno.

Un trastorno muy extendido y un abordaje aún desigual

Aunque el TDAH lleva años siendo uno de los diagnósticos más habituales en la infancia y la adolescencia, su impacto sigue siendo notable. Las estimaciones hablan de un 6,8 % de menores afectados en España. A pesar de esta presencia tan extendida, la doctora Maitane Núñez recuerda que el abordaje integral recomendado, psicoterapia, apoyo escolar y medicación cuando es necesaria, no se aplica de forma uniforme en todo el territorio. Según señala, esa disparidad provoca diferencias importantes en la evolución de los pacientes y en la respuesta que pueden obtener al tratamiento.

En este contexto, la incorporación de la dexanfetamina no resuelve el problema estructural, pero sí aporta un recurso que hasta ahora faltaba. Para muchos profesionales, contar con una opción adicional después de tantos años sin novedades supone poder afinar mejor los tratamientos y responder a situaciones en las que las herramientas existentes ya no daban más de sí.