Real Mallorca: cuatro días por delante y mucho que resolver

Cuatro días por delante y mucho aun por resolver. Éste es el panorama en el que se encuentra el Mallorca a apenas un día de su visita al Santiago Bernabéu para enfrentarse al Real Madrid y con el cierre del mercado de fichajes a la vista. La prioridad son las salidas de Maffeo y Larin, operaciones que pueden desembocar luego en otras llegadas, pero no va a ser fácil en ninguno de los dos casos.

Por Maffeo llegó una oferta del Atlético Mineiro, pero de momento es insuficiente tanto para el club, que aspira a obtener por el lateral unos seis millones de euros, como para el propio jugador. Se espera que los brasileños aumenten su propuesta, porque en caso contrario Maffeo deberá seguir en el Mallorca y eso frenaría la cesión por parte del Barcelona del internacional sub-19 Héctor Fort, que está llamado a ser su sustituto en la plantilla.

En cuanto a Larin, ahora mismo su futuro apunta a Madrid, o bien al Rayo o bien al Getafe, aunque en el caso de este último club todo depende de que consiga traspasar a Borja Mayoral a los Rayados de Monterrey en México. De ser así afrontaría la cesión de Larin haciéndose cargo de los cuatro millones de euros brutos de su ficha. El Mallorca tiene confianza en que esta operación se lleve a cabo y por eso ha frenado la cesión de Marc Doménech, al que se le han prometido minutos en el primer equipo.

Más allá de Larin y Maffeo, además, quedan dos operaciones que pueden cristalizar de aquí al lunes si se dan las condiciones para ello: por una parte, la llegada de Sheraldo Becker, extremo que llegaría cedido de la Real Sociedad, y por el que pugnan también otros clubes, y por otra la del polaco Urbanski, procedente de Italia, un centrocampista muy joven y de mucha llegada que es una apuesta de la dirección deportiva.

Mucha tela que cortar, en definitiva, y poco tiempo para hacerlo. El final de mercado se presume muy agitado para un Mallorca que ha dejado los deberes para última hora.