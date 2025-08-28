El fichaje de Héctor Fort, pendiente de la salida de Maffeo

Héctor Fort será el séptimo fichaje del Mallorca 25-26 en cuanto Pablo Maffeo cierre su salida del equipo. Pablo Ortells ya tiene un acuerdo con el jugador catalán y el Barcelona está de acuerdo en su cesión, aunque queda por discutir si se incluirá o no opción de compra en la operación. Maffeo está en negociaciones con el Atlético Mineiro brasileño, tal y como avanzó OKBALEARES, pero de momento la oferta no es satisfactoria ni para el jugador ni para el club. El plazo límite en este mercado de fichajes es el próximo lunes día uno de septiembre a medianoche.

El Mallorca lleva meses siguiendo a Héctor Fort, que acaba de cumplir este mes de agosto 19 años, y que está considerado como una de las más firmes promesas del fútbol español. Puede jugar en ambos laterales, aunque preferentemente se ubica en el derecho, y destaca por su vocación ofensiva.

Fort debutó con el primer equipo del Barcelona el 13 de diciembre de 2023 en un partido de la Champions League contra el Royal Antwerp, y en la temporada 2023-24 participó en 24 partidos de La Liga. En la campaña 2024-25, ha disputado 17 encuentros, acumulando 585 minutos sin goles, pero con dos asistencias, destacando por su capacidad para incorporarse al ataque y su compostura bajo presión. Su contrato con el Barça finaliza en junio de 2026, por lo que es probable que lo renueve antes de venir al Mallorca. Tiene un valor de mercado de 10 millones de euros según Transfermarkt. A nivel internacional, ha representado a España en las categorías sub-16, sub-17 y sub-19, participando en el Europeo sub-17 de 2023. Entre sus logros, Fort ha contribuido a los títulos de La Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España en 2024-25.

Hay que recordar que el Mallorca llegó ayer a un acuerdo con el Barcelona por el traspaso del extremo Jan Virgili, de 19 años, que esta mañana ha pasado reconocimiento médico, y cuyo fichaje será anunciado oficialmente en el transcurso de hoy.