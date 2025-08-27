El extremo Jan Virgili, sexto fichaje del Mallorca 25-26

Jan Virgili ya es nuevo jugador del Mallorca. El extremo catalán, que llegó anoche a la isla, firma contrato por las cinco próximas temporadas y el Barcelona cede el 50% de sus derechos por 3,5 millones de euros, en una operación parecida a la que se llevó a cabo con Pablo Torre. Todo hace indicar, además, que no será el último jugador que llegue del Barça. Existe ya un principio de acuerdo por el lateral Héctor Fort, que se incorporará al equipo en cuanto se cierre la salida de Pablo Maffeo.

Jan Virgili Tenas, nacido el 26 de julio de 2006 en Vilassar de Mar, España, es un prometedor extremo izquierdo de 19 años que milita en el FC Barcelona Atlètic, tras incorporarse al club en 2023 procedente del Nàstic de Tarragona. Con una estatura de 1,77 m y un físico potente, destaca por su velocidad, técnica, regate en espacios reducidos y capacidad para el uno contra uno. Derecho de pie, su versatilidad le permite jugar en ambas bandas, aunque brilla especialmente como revulsivo en los tramos finales de los partidos, donde su cambio de ritmo resulta imparable.

Formado en las canteras de Espanyol, Damm, Vilassar, Badalona, Granollers y Nàstic, Virgili explotó en este último, marcando 18 goles en 28 partidos y siendo clave en el ascenso a División de Honor. En el Barça, ha destacado en el Juvenil A y el Barça Atlètic en Segunda Federación, con 4 goles y 2 asistencias en 17 partidos de Primera RFEF, además de 4 tantos y 3 asistencias en la Youth League. Su actuación en la final de la Copa Intercontinental Sub-20 en Maracaná, donde marcó un golazo y estrelló un balón en el palo, lo consolidó como un talento emergente.

Internacional sub-19 con España, Virgili fue decisivo en el Europeo de la categoría, asistiendo y marcando en la semifinal contra Alemania. Pese a su proyección, el Barça lo considera aún en desarrollo, y aunque ha entrenado con el primer equipo bajo Hansi Flick, busca una oportunidad en Primera División que el Mallorca está dispuesto a darle.