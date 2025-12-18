Sergi Darder, ante su partido 100 con el Real Mallorca

Sergi Darder está ante su partido 100 con el Mallorca. El centrocampista de Artà será centenario mañana en Mestalla ante el Valencia, pero tras dos temporadas y media en el equipo bermellón su rendimiento sigue lejos de las expectativas que despertó su fichaje, que costó 10 millones de euros, el mayor desembolso en un solo jugador en la historia del club.

Nadie puede discutir la calidad de Sergi Darder, sin duda uno de los mejores futbolistas de la Liga española en la última década. Sin embargo también es una evidencia que, por las razones que sea, no ha podido demostrarla en su etapa en Son Moix. En la temporada de su llegada se le atributó la responsabilidad a Aguirre, al que se acusó de no saber utilizarlo. Sin embargo no ha mejorado en absoluto con Arrasate, que lleva ya un año y medio en la isla.

Los números delatan muy a las claras el bajo rendimiento de Darder. En la actual temporada lleva 18 partidos jugados, 16 de Liga y dos de Copa, y su bagaje es de cero goles y apenas una asistencia. Son de hecho sus peores datos en el Mallorca, aunque los de las anteriores campañas tampoco son para tirar cohetes: en el curso 24-25 acumuló 40 presencias, con el saldo de dos goles y seis asistencias, todas ellas en Liga, y en el 23-24, su primero en la isla, llegó hasta 48 encuentros, en los que logró de nuevo dos goles, pero una asistencia menos, cinco. En total, en sus primeros 99 partidos como mallorquinista, el balance es de cuatro goles y 12 asistencias.

A punto -el próximo lunes- de cumplir 32 años, con contrato hasta junio de 2028 y un salario superior a los cuatro millones de euros por temporada, Sergi Darder tiene aún tiempo de sobra para triunfar como mallorquinista, pero debe dar de una vez por todas el paso hacia adelante necesario para ser el jugador que tanto brilló en el Málaga, en el Olympique de Lyon o en el Espanyol. Eso espera aún de él el mallorquinismo, que soplará con el centrocampista de Artà la tarta de su centenario mañana en Valencia.