Vedat Muriqi, ante su mejor arranque en el Real Mallorca

Vedat Muriqi está protagonizando su mejor arranque de temporada desde que llegó al Mallorca en enero de 2022. El delantero kosovar lleva cinco goles marcados en sólo ocho partidos, ya que estuvo sancionado en el segundo ante el Celta. Sus números son excelentes y le sitúan en tercera posición del pichichi, sólo por detrás de Mbappé y Julián Álvarez. El objetivo del atacante balcánico es superar las 15 dianas de la temporada 22-23, su mejor marca personal en la isla.

Muriqi no comenzó bien la Liga. Fue expulsado ante el Barcelona en un partido en el que falló una ocasión clarísima y luego no pudo jugar ante el Celta, pero a partir de la tercera jornada, tras marcarle al Real Madrid, se ha disparado de manera fulgurante con dos goles al Espanyol, otro al Atlético de Madrid y en el que le anotó el pasado sábado al Sevilla en el Sánchez Pizjuán. Además, también ha demostrado su puntería con la selección de Kosovo al batir al portero de Suecia en un partido trascendental para su país.

Vedat, tercer máximo anotador de la historia del Mallorca en Primera División, sólo por detrás del camerunés Eto’o y del venezolano Arango, está ya con 39 tantos, a punto de entrar en la cuarentena. Está a seis de distancia de Arango y a 15 del podio absoluto que ocupa Eto’o, que abandonó el club con una estratosférica marca de 54 goles. Con contrato hasta 2029, sólo una verdadera catástrofe evitaría que derribara también ese muro.

El kosovar llevaba dos temporadas consecutivas anclado en los siete goles, producto de una mala racha de lesiones que le tuvo apartado del equipo en diferentes etapas. Sin embargo en este curso está a tope físicamente y eso se está traduciendo en su extraordinario rendimiento sobre el campo, algo de lo que por supuesto está más que satisfecho Jagoba Arrasate, su entrenador.

Clasificación del pichichi