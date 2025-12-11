Telefónica ha decidido relajar su expediente de regulación de empleo (ERE) con 113 salidas menos de las planteadas en un principio, según ha informado este jueves el sindicato UGT. Esto se traduce en reducir en otro 5% adicional, hasta un 15% en total, la afectación en Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A., tres de las siete filiales afectadas por el proceso de despido colectivo en negociación.

Así, el sindicato ha reconocido que hay «avances significativos» en las negociaciones, aunque insiste en que «es necesario incorporar mejoras esenciales para poder cerrar un acuerdo satisfactorio para la plantilla».

La propuesta de reducir en un 5% adicional la afectación implicaría que los despidos en Telefónica Global Solutions quedarían finalmente en 119, lo que supone un 15% menos respecto a las 140 salidas planteadas en un inicio.

En Telefónica Innovación Digital, el número descendería a 198 frente a los 233 previstos al comienzo de las conversaciones, mientras que en Telefónica S.A. las bajas pasarían a ser 321, frente a las 378 incluidas en la propuesta inicial.

ERE de Telefónica

Con estos ajustes, el conjunto de las salidas previstas en estas tres sociedades se situaría en 676, un recorte del 10% respecto a las 751 planteadas en un primer momento. De este modo, el impacto total del ERE para las siete filiales afectadas se reduciría hasta los 5.961 empleados, ya que también se ha rebajado el número de despidos en Movistar+, que pasa de 297 a 245.

En el marco de la negociación del ERE en estas tres sociedades, la compañía ha rebajado a 13 años la antigüedad mínima requerida para acogerse voluntariamente al proceso, frente a los 15 años exigidos al inicio. También se ha suprimido el criterio de desempeño entre las condiciones de acceso y se permitirá la salida de personal prejubilable incluso en áreas consideradas críticas.

En lo referente a la indemnización, la oferta de la empresa se mantiene sin cambios. Para los trabajadores nacidos entre 1969 y 1971, los tramos de renta continúan fijados en el 68% del salario regulador hasta los 63 años y en el 38% a partir de esa edad.

Para quienes nacieron entre 1965 y 1968, los porcentajes son del 62% hasta los 63 años y del 34% después. En el caso de los nacidos en 1964 o antes, la compensación se establece en el 52% hasta los 63 años y en el 35% a partir de esa edad.

Por otro lado, para el personal que no puede acogerse a las prejubilaciones, las indemnizaciones oscilan entre 48 y 36 días de salario por año trabajado, con un tope de 48 mensualidades para las salidas que no puedan cubrirse mediante prejubilaciones.

A esto se suman las primas de voluntariedad en función de la antigüedad, que van desde 2.500 hasta 9.000 euros, aunque el sindicato también considera insuficientes estas cifras.

En concreto, la prima será de 2.500 euros para quienes tengan menos de 8 años de antigüedad; 3.500 euros para quienes acumulen entre 8 y 12 años; 4.500 euros para el tramo de 12 a 16 años; 6.000 euros para quienes sumen entre 16 y 20 años; 7.500 euros para el periodo de 20 a 24 años; y 9.000 euros para quienes superen los 24 años en la empresa.