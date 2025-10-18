1-3. El Mallorca resurge a lo grande en Sevilla

El Mallorca resurge a lo grande en Sevilla, con una victoria terapéutica, la primera fuera de casa de la temporada, que le permite salir de la zona de descenso y tomar oxígeno en el momento más necesario. Muriqi y Mateo Joseph, éste en dos ocasiones, culminaron la remontada en una segunda parte espectacular, pero el nombre propio del partido fue el del joven Jan Virgili, que asistió a Muriqi en el gol del empate y que se sacó de la chistera en el primer acto un slalom desde medio campo al que sólo le faltó la culminación para que diera la vuelta a Europa.

Al contrario de lo que había sucedido en los últimos desplazamientos, el Mallorca salió enchufado y sin permitir que el Sevilla impusiera su ritmo. Así consiguió mantener el balón alejado de las proximidades de Leo Román, y aunque no fue capaz de crear nada en ataque, por lo menos evitó que los de Matías Almeyda les pusieran en aprietos.

Lamentablemente eso duró poco. Al paso por el primer cuarto de hora, en su primera aproximación, el Sevilla hizo barraca. A los 16 minutos Carmona centró desde la derecha, Maffeo falló en el despeje y el chileno Rubén Vargas, a bocajarro, fusiló a Leo Román.

El gol hundió al Mallorca y con él a Arrasate, que se quedó tumbado en el banquillo. El equipo quedó a merced del rival, pero por fortuna no le clavó los colmillos y dio tiempo a aparecer en el partido a Virgili, autor de una jugada digna de Leo Messi con un slalom por la banda izquierda que le dejó solo ante Oddyseas, aunque ya con el oxígeno justo para resolver con un disparo muy débil a las manos del portero. Lástima que no viera a Muriqi, solo a su lado.

La segunda parte empezó con una gran ocasión de Virgili, pero de nuevo falló en el remate abortando un empate que se demoró en el tiempo, pero que se veía venir desde la recta final de la primera parte. A los 67 minutos Muriqi recibió del propio Virgili y resolvió ante Oddyseas con un disparo durísimo.

El 1-1 cambió las tornas y la marea cambió de rumbo. Arrasate acertó de lleno con los relevos y dos de ellos intervinieron de manera decisiva en el 1-2, obra de Mateo Joseph al recoger un pase desde la izquierda del colombiano Mojica. Ya para culminar la remontada el propio Mateo Joseph marcó el definitivo 1-3 cinco minutos más tarde para confirmar el primer triunfo forastero de la temporada.

Sevilla: Oddyseas (1), Carmona (2), Azpilicueta (s.c.), Marcao (2), Suazo (1), Agoumé (1), Mendy (1), Sow (1), Juanlu (1), Vargas (2) y Isaac Romero (1). Ramón Martínez (1) por Azpilicueta (2′), Alexis (1) por Juanlu (70′), Januzaj (0) por Sow (70), Akor (0) por Isaac Romero (70′), Ejuke (1) por Vargas (87′)

Mallorca: Leo Román (1), Maffeo (1), Valjent (1), Raíllo (1), Maffeo (1), Morlanes (1), Sergi Darder (1), Samú Costa (1), Llabrés (1), Virgili (2) y Muriqi (2). Mojica (2) por Mateu Jaume (61′), Mateo Joseph (2) por Llabrés (61′), Pablo Torre (1) por Sergi Darder (80′), Omar Mascarell (1) por Morlanes (80′), Abdón (1) por Muriqi (89′)

Árbitro: García Verdura (1). TA Suazo, Raíllo

Goles: 1-0. Min.16: Vargas; 1-1. Min.67: Muriqi; 1-2. Min.72: Mateo Joseph; 1-3. Min.77: Mateo Joseph

Incidencias: Buena entrada en el Sánchez Pizjuán