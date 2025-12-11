Peramato ficha a Julio Cano, jefe de la Fiscalía de Baleares

El fiscal superior de Baleares, Julio Cano, relevará a Ana García de León como jefe de la Secretaría Técnica de la FGE. Lo ha anunciado este jueves la nueva fiscal general del Estado, Teresa Peramato, quien ha resaltado que Cano «es ejemplo de trabajo, profesionalidad y rigor», además de «un fiscal querido y respetado en la carrera».

Peramato se ha convertido este jueves en la nueva fiscal general del Estado, con un discurso inaugural donde ha expresado su «admiración» a su predecesor inmediato, Álvaro García Ortiz, al tiempo que ha instado a «sociedad, instituciones y organizaciones» a «adoptar un posicionamiento claro y activo frente al acoso sexual».

«Quiero hacer un llamamiento público a la sociedad, a las instituciones y a las organizaciones de un posicionamiento claro y activo frente al acoso sexual y demás atentados contra la libertad sexual de las mujeres y también de las niñas y niños», ha dicho, en sus primeras palabras tras tomar posesión del cargo este jueves en el Tribunal Supremo (TS).

Al hilo, Peramato, fiscal experta en la lucha contra la violencia de género, ha reivindicado la especialización en la Fiscalía como «una exigencia ineludible de nuestro tiempo, una garantía de rigor y eficacia del servicio público».

«Como fiscal contra la violencia de género, a la que he dedicado la mayor parte de mi carrera, permítanme hacer un emotivo recuerdo a las 1.340 mujeres asesinadas por sus parejas o ex parejas computadas desde el año 2003. 45 mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año», ha añadido.

También ha apelado a la Justicia, no como una «abstracción» sino como «un servicio público». «Es la confianza de los ciudadanos, de todos los ciudadanos, en que la ley, el derecho y sus operadores les protegen», ha aseverado.

En la misma línea, ha definido este acto como «la solemne reafirmación de un compromiso: servir con independencia, rigor y lealtad a los principios que sustentan nuestra Constitución».

Además, ya desde la sede de la Fiscalía General del Estado (FGE), en la madrileña calle de Fortnuy, ha querido lanzar el mismo mensaje que dio en la Comisión de Justicia del Congreso de los Diputados, donde compareció como parte del trámite para su nombramiento, en alusión a la condena a dos años de inhabilitación para el cargo que dictó el TS contra García Ortiz por revelar secretos de Alberto González Amador –novio de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso–.

«No puedo –ni debo– eludir una referencia al procedimiento penal recientemente seguido ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo. Ha sido una herida profunda que ha atravesado la Fiscalía española y que debe sanar. Confío en que lo hará bajo mi dirección y con el esfuerzo de todas y todos los fiscales de este país. Cuento con vosotros», ha recalcado.

Como también hizo en la Cámara Baja, Peramato ha expresado su «agradecimiento sincero» a quienes la han precedido en el puesto, algunos de los cuales han asistido a esta toma de posesión en Fortnuy. Entre ellos estaban el propio García Ortiz, Dolores Delgado, María José Segarra y Eduardo Torres-Dulce.

«Todos mis antecesores dieron lo mejor de sí mismos para fortalecer la Fiscalía española, para mejorarla, para situarla en el lugar que merece dentro del sistema constitucional. Desde aquí, mi reconocimiento a su trabajo y su legado. Sobre esos cimientos construiremos el futuro inmediato», ha sostenido.

No obstante, en este punto se ha detenido para aludir directamente a García Ortiz. «Quiero expresar públicamente mi reconocimiento, mi respeto, mi admiración y agradecimiento a mi predecesor más inmediato, y mi cariño a él y a toda su familia», ha dicho.

Asimismo, la nueva jefa del Ministerio Público ha expresado su «gratitud» al Gobierno de España por «su confianza» en ella «para asumir tan alta responsabilidad».