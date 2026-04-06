Mendy se entrena con el grupo, pero está descartado contra el Bayern

Mendy fue la gran novedad del entrenamiento previo que llevó a cabo el Real Madrid en la previa del choque de ida de los cuartos de final de la Champions que enfrentarán a los blancos con el Bayern en el estadio Santiago Bernabéu. El francés comenzó la sesión al mismo ritmo que sus compañeros, aunque está descartada su presencia para el encuentro.

Por otro lado, las bajas que tiene Arbeloa para este encuentro son Courtois y Rodrygo. El belga no estará disponible ni para el partido de ida ni para el de vuelta, mientras que al brasileño todavía le queda un largo camino de recuperación.

Para este trascendental encuentro, Arbeloa recupera a Valverde, que fue baja contra el Mallorca el pasado fin de semana por sanción. La presencia del uruguayo en el once titular es capital para los madridistas, ya que el charrúa está en un estado de forma superlativo.

Pocas dudas en el once

Arbeloa va perfilando el once contra el Bayern con pocas dudas. Lunin será portero, ya que Courtois está lesionado. En el lateral derecho formará Trent, por muy mal que esté, mientras que una de las dudas será saber quién ocupa el costado izquierdo: Fran García o Álvaro Carreras. En el corte estará Tchouaméni, volverá Valverde y tendrá a su lado a Thiago Pitarch. Por delante jugará Arda Güler, con la pareja Mbappé y Vinicius formando en el ataque. Por lo tanto, Brahim será el damnificado del regreso del francés.

El Real Madrid buscará ante el Bayern en el Bernabéu un resultado que le permita hacerlo bueno para la vuelta, que se jugará dentro de una semana en el Allianz Arena. Tras el batacazo contra el Mallorca, este encuentro tiene una importancia superlativa, ya que la temporada en blanco está más cerca que nunca. La segunda consecutiva sin grandes títulos.