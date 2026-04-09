Los datos hablan por sí solos: la tremenda diferencia del arbitraje español y el europeo con el Barcelona

En un día en el que el arbitraje es el foco de la frustración del Barcelona tras su derrota ante el Atlético de Madrid en el Camp Nou, en la ida de los cuartos de final de Champions League, las estadísticas, los datos, son inquebrantables, irrefutables. Hansi Flick se escudaba en la acción de Musso y Pubill en el área, reclamando un penalti que no entendió el árbitro Kovacs, que no interpretó lo mismo, unas quejas que sacan a relucir la enorme diferencia de expulsiones que ha vivido y sufrido el Barcelona, a favor y en contra, entre el arbitraje español y el europeo.

Los datos están ahí y hablan por sí solos. La diferencia entre las expulsiones a favor y en contra del Barcelona en las competiciones nacionales y la europea son abismales en las últimas diez temporadas. En este intervalo de tiempo, en los últimos diez años, el Barcelona ha sufrido entre Liga y Copa 37 expulsiones por las 95 que le han beneficiado ante sus rivales, números que dejan una diferencia favorable para los culés de +56.

Pero las cosas son muy diferentes para el Barcelona en las competiciones europeas. En los últimos diez años, el Barcelona ha sufrido 13 expulsiones en Champions League por las 8 con las que han tenido que lidiar sus rivales, lo que deja una diferencia negativa en este caso para los culés, de -5.

Extrapolar ambas entre sí en este caso no tendría sentido, ya que los culés han jugado muchísimos más partidos de Liga y Copa en las últimas diez temporadas que los disputados en Champions League, sobre todo con el pobre rumbo en la última década de los culés en Europa.

Aun así, los datos son tremendos teniendo en cuenta la gran diferencia que ha atesorado el conjunto culé en las competiciones nacionales, con la sombra del caso Negreira aún sobre ellos, y los números en Champions, donde el arbitraje es mucho más profesional.

«Hay muchas situaciones en las que el VAR podría haber entrado y para mí es increíble que el VAR no entrase en esta situación. Entiendo que el árbitro alemán que estaba arriba es joven, pero era muy claro», defendió en zona mixta Hansi Flick, que no acostumbra a hablar de los árbitros pero cuando entiende que vienen mal dadas no lo duda ni un instante: «¿Para qué tenemos el VAR si no entra en esta acción? Tenía que haber sido penalti y segunda amarilla».

El arbitraje de la Liga y Copa comparado con el de la Champions League poco o nada tiene que ver, tampoco el tipo de partido o la entidad de los rivales. La estadísticas, por mera lógica, siempre va a estar más equilibrada en Europa aunque el amplísimo desequilibrio que existe en el caso del Barcelona vuelve a alargar la enorme sombra que existe sobre ellos con el caso Negreira.