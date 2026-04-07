Griezmann y su cuenta atrás en el Atlético: «La mejor despedida que quiero es rindiendo en el campo»

Antoine Griezmann llegó al Auditori 1899 del Camp Nou como Pedro por su casa. En su día, él fue Pedro, y la sala de prensa azulgrana su casa durante dos temporadas. Este martes la visita por última vez como futbolista rojiblanco, lo que queda de temporada es una cuenta atrás hasta que se apague su estela por el Metropolitano. Quiero dejarlo arriba, como las grandes leyendas. Oportunidades para ello tiene. En diez días peleará por levantar la Copa del Rey y acceder a semifinales de Champions.

Griezmann detalló los tiempos en la gestión de su adiós del Atlético. «Creo que en septiembre fue más difícil de gestionar, pero con el vestuario y la familia lo hemos ido trabajando y buscando lo que necesitaba el Cholo. Lo entendí e intenté hacerlo lo mejor posible. Ahora no es momento de hablar de Orlando, mañana tenemos unos cuartos de final que para mí son increíbles. Tengo la cabeza muy despejada para ese momento», explicó el francés.

«Siempre pienso en el equipo. Era lo mejor para mí y estar tranquilo y que no haya dudas y el cielo estuviera despejado. Era el momento de decirlo para pasar a otra cosa que era Liga, Copa y Champions. Estoy muy enfocado en ello y ojalá pueda dar mi mejor nivel en el campo. La mejor despedida que quiero es rindiendo en el campo y el esfuerzo que voy a dar en cada partido. Quiero disfrutarlo y que se me recuerde así», añadió Griezmann.

Se reservó gran parte de sus sentimientos hacia Simeone, que minutos antes le había dedicado un emotivo discurso. «Para abrir mi corazón necesito estar con nuestras familias y abrirme realmente. Le debo muchísimo. He llegado a un nivel futbolístico que nunca me había imaginado. Es primero gracias a la Real Sociedad y después al trabajo de Simeone. Para mí es un honor y un orgullo», dijo.

«Marzo del año pasado me hizo mucho daño porque tenía muchas expectativas y no supe darle la vuelta mentalmente. Este año he aprendido. A mis 35 años sigo aprendiendo. Estoy dispuesto a lo que haga falta. Me siento muy bien mentalmente y en el campo se nota mucho. Me siento como mi hijo cuando se despierta vestido con la ropa para jugar un partido. Quiero disfrutarlo. Van a ser dos partidos muy bonitos. Hay que trabajarlo bien. Son momentos. No puedo hablar de lo que va a venir o por qué lo he hecho», finalizó Griezmann.