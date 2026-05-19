Igualdad contrata a la empresa de las nuevas pulseras antimaltrato pese a no explicar cuánto tardarán en resolver los fallos

El Ministerio de Igualdad volverá a adjudicar el contrato para el seguimiento telemático de maltratadores a la unión temporal de empresas (UTE) integrada por Vodafone España y Securitas Seguridad España pese a que hace apenas dos meses la multó por los fallos que afectaron al sistema en noviembre de 2025. La UTE se ha impuesto a su única competidora, formada por Orange y Verisure, por 41,30 puntos frente a 26,66. En los criterios de valoración, sin embargo, Igualdad recoge dudas en uno de los puntos críticos, la gestión de las incidencias.

El pliego establece que uno de los criterios a valorar será la «definición y propuesta de la gestión de las incidencias asociadas a la Sala de Monitorización y Control que permitan una reducción de los tiempos de respuesta y resolución previstos» de los nuevos dispositivos.

En el caso de la UTE, se valora «la definición de protocolos específicos de resolución de contingencias e incidencias operativas del servicio», y las medidas a aplicar «de manera pormenorizada, en los casos de caída o degradación de la plataforma, picos de demanda y eventos concurrentes, contingencias climatológicas y de movilidad, indisponibilidad de recursos humanos, contingencias de seguridad física y ciber-incidentes».

«En general, la oferta hace una descripción amplia de posibles incidentes y una propuesta de medidas adecuadas y coherentes con el objeto del contrato», sostiene Igualdad. Pero, a continuación, matiza que «no se detalla en qué medida permiten reducir los tiempos de respuesta y resolución establecidos en los pliegos».

La UTE obtuvo una valoración de 3,02 puntos sobre 4 en este apartado, «pues se considera la propuesta muy completa y adecuada para reducir tiempos de resolución y respuesta, si bien no se detalla la magnitud de esta reducción».

De acuerdo a los pliegos, la empresa tiene un plazo de entre media hora y dos horas para atender una incidencia, y entre cuatro horas y hasta dos días para resolverla. Las incidencias se clasifican en tres niveles en función de su severidad. La adjudicataria es responsable de notificar las incidencias a la Delegación del Gobierno contra la Violencia de Género y dispondrá de un registro detallado de gestión de incidentes, que incluya, entre otros, el número de afectados y las medidas adoptadas.

El contrato, aún a la espera de la adjudicación final, conlleva un presupuesto de 71,3 millones, ampliable a 111 mediante dos prórrogas. La diferencia de puntuación entre ambas empresas es rotunda. La UTE Vodafone España S.A.U.-Securitas Seguridad España S.A. se impuso a su rival con amplia distancia en todos los apartados.

Multa por fallos técnicos

Se da la circunstancia de que, hace apenas dos meses, el propio Ministerio de Igualdad multó con 25.285 euros a esta UTE por los fallos técnicos que afectaron al sistema el 11 de noviembre del año pasado.

Ese día, el Sistema Cometa sufrió una avería a las 4:30 horas que obligó al Ministerio a activar el protocolo de protección de las víctimas. La operatividad plena no se recuperó hasta las 17:25 horas.

Desde el Departamento de Redondo se argumentó entonces que, aunque «ninguna tecnología es infalible», el sistema «funciona con normalidad», y se elogió la implicación de la empresa «en la prestación del mejor servicio posible». Personas portadoras de los dispositivos aseguran que, a día de hoy, el aparato sigue fallando.

El historial de incidencias no es nuevo ni anecdótico. Como desveló OKDIARIO, la Fiscalía de Madrid ya advirtió en su memoria de 2024 de «múltiples fallos» en estos dispositivos y de sentencias absolutorias vinculadas al cambio de adjudicataria del servicio en 2023. Varios magistrados de violencia de género habían alertado desde julio de 2024 de las «disfunciones» de las pulseras telemáticas.

Según anunció la ministra, los nuevos dispositivos «se colocarán en el tobillo, tendrán una batería más larga, una tarjeta eSIM no extraíble y estarán fabricados con material antivandálico».