Marlaska reducirá la pena a maltratadores que hagan un curso de ‘pareja igualitarias’ con la ONG de un candidato de IU

El Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska ha firmado un convenio con la Fundación Cepaim Acción Integral con Migrantes (Cepaim), cuyo patronato está presidido por Juan Antonio Miralles Ortega, candidato de IU en las últimas elecciones municipales de 2023. Con ese acuerdo se suscribe la celebración de un taller para «conseguir relaciones de pareja igualitarias» en el que participarán maltratadores y que «puede condicionar las suspensiones de sus condenas».

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, dependiente de Interior, firmó a principios de mayo un convenio con la Fundación Cepaim Acción Integral con Migrantes. Este acuerdo tenía como objetivo el desarrollo del taller Regenerar. 10 claves para conseguir relaciones de pareja igualitarias.

En su exposición de motivos, el pacto entre ambas instituciones alude a la «nueva regulación en materia de suspensiones de condena». Y explica la necesidad de poner en marcha este taller en el que el artículo del Código Penal que regula «los deberes y prohibiciones que pueden condicionar las suspensiones de condena».

Específicamente, el convenio recuerda que la ley «establece la obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, de igualdad de trato y no discriminación y otros similares cuando sean cometidos sobre la mujer, por quien sea o haya sido su cónyuge, o por quien esté o haya estado ligado a ella por una relación similar de afectividad, aun sin convivencia».

«Podrá condicionar la suspensión»

Se trata de una medida con la que el juez «podrá condicionar la suspensión al cumplimiento» de esos deberes cuando «resulte necesario para evitar el peligro de comisión de nuevos delitos, sin que puedan imponerse deberes y obligaciones que resulten excesivos y desproporcionados», según el artículo 83 del Código Penal. Es decir, que servirían para reducir la condena del maltratador.

Por su parte, Instituciones Penitenciarias se compromete al «desarrollo del taller mediante la derivación de los casos de penados con sometimiento a esta regla de conducta por condenas a medidas y penas alternativas, y aquellos internos condenados a privación de libertad que así lo requieran». Es decir, tanto las personas con penas de cárcel como los que están sometidos a otras condenas alternativas.

A su vez, tendrá que «colaborar en la formación de los especialistas necesarios para la adecuada aplicación del taller o programa de intervención a desarrollar». En esa misma línea, tendrá que entregar «el material de trabajo, la metodología de aplicación y los instrumentos necesarios para el desarrollo del taller o programa».

Por su parte, la ONG se compromete a «desarrollar el taller conforme al modelo y programa marco establecido por la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias». Además, tendrá que «aportar los profesionales adecuados y necesarios para el desarrollo del taller/programa objeto del presente convenio».

Miralles Ortega, presidente del patronato de Cepaim, ha formado parte de las listas de IU desde hace décadas. Tanto es así que concurrió en el puesto octavo de la candidatura de Izquierda Unida por la capital almeriense en las elecciones locales de 2003. En los comicios del 2023, se presentó como quinto de Con Andalucía-Izquierda Unida en el municipio almeriense de Alcolea.