Pone los pelos de punta: así recibió la marea rojiblanca al autobús del Atlético en el Metropolitano

La cuesta que conecta la Plaza de Grecia con el estadio Metropolitano se llenó de convicciones. Todas en clave rojiblanca y verbalizadas en arenga al Atlético, que busca sellar el pase a semifinales de Champions. «La Liga de Campeones es mi obsesión». «Te quiero, Atleti». La afición del Atlético brindó un increíble recibimiento a su equipo en los aledaños del Metropolitano.

La carretera de acceso al feudo rojiblanco se convirtió en un infierno color rojo, como los días de las grandes citas. La del Atlético con el Barcelona, la cita por antonomasia en lo que va de curso. Esta es la sexta y última del curso. Se sentarán en la mesa del Metropolitano por un puesto en semifinales de Champions. Casi nada. Desde antes de las 19:00 horas, los alrededores del estadio se fueron tiñendo de rojiblanco.

Todo lo mencionado entre grandes medidas de seguridad que evitaban tanto las aglomeraciones como el colapso en la vía que nutre al barrio de San Blas. Varios furgones y antidisturbios de la Policía Nacional velaron por ello. Hubo bengalas, bufandas al aire, cánticos principalmente a favor del Atlético y también contra el Barcelona, por aquello

Se creó un ambiente hipnótico, únicamente rasgado por los caballos de la Policía que escoltaban el autobús del Atlético. Sobre la carretera, el color rojo, y en el cielo, el humo de las bengalas y un cántico que se perdía en la noche. «Atleti, Atleti, Atlético de Madrid». La afición rojiblanca quiere la Champions. Ya ha marcado el primer gol.