La UEFA dice adiós para siempre al balón de estrellas de la Champions League

La UEFA dirá adiós al clásico balón de la Champions League a partir de la temporada 2027-2028. La organización que dirige el fútbol europeo no renovará su vínculo con Adidas y, según apuntan desde Inglaterra, firmará un nuevo contrato con Nike, que será la encargada de diseñar los nuevos balones de la máxima competición europea. Todo ello después de llegar a un acuerdo millonario por una unión que se extenderá hasta 2031.

La UEFA está haciendo un plan renove con la Champions League y desde Suiza han renovado la mística de la competición, principalmente por el empuje de la Superliga y el Real Madrid. Por ello, el organismo que preside Ceferin ha cambiado el modelo del torneo y también ha incrementado los premios que reciben los 36 equipos participantes. En lo más importante ha habido un cambio y también en pequeños detalles para adaptarse a los nuevos tiempos que corren.

En los últimos meses se ha apostado por un cambio en el mítico himno de la Champions que ha generado algo de polémica; también se ha cambiado el horario de la final (se jugará a las 18:00 horas) y ahora también llega con un cambio que tocará sensibilidades: la UEFA dirá próximamente adiós al histórico balón de estrellas de la Champions League. Esto sucederá a partir de la temporada 2027-28 y tiene que ver con el fin del contrato con Adidas.

Adiós al clásico balón de la Champions

La unión de UEFA y Adidas data del año 2001 y sólo en las últimas ediciones hemos podido ver el clásico balón de estrellas en todos los partidos de la competición. Antes era algo que se reservaba para la final y después se llevó a las rondas eliminatorias, donde este esférico era una señal distintiva de que se estaba jugando un gran partido. A partir del próximo verano ya no habrá más balones con estrellas.

¿El motivo? Que Nike ha aparecido en la ecuación con una oferta de 45 millones por temporada que la UEFA no ha podido rechazar. Según informó The Guardian hace unos días, el acuerdo sería total y el contrato se extendería hasta el próximo año 2031. De esta forma, la compañía de Oregón diseñaría los balones de las tres competiciones de la UEFA: Champions, Europa League y Conference.

Esto también hace que las estrellas del balón desaparezcan, ya que era autoría de Adidas y no de la UEFA. Así que la próxima edición de la Champions será la última vez que se vea sobre el césped uno de los balones con más carisma de la historia del fútbol y que también ha sido un éxito de ventas para la compañía alemana.