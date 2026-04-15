El Atlético se lleva una millonada por llegar a semifinales de Champions

La clasificación del Atlético de Madrid para las semifinales de Champions tiene doble premio. Además de meterse entre los cuatro mejores clubes de Europa, el club colchonero también se embolsa 15 millones extra que hay que sumar a la bolsa que ha generado durante todo el torneo. Aún puede incrementar su bote si logra llegar a la final de Budapest del próximo sábado 30 de mayo. Primero tendrá que superar a Arsenal o Sporting de Portugal.

El Atlético defendió con sangre, sudor y lágrimas la renta de 0-2 conseguida en el Camp Nou y estará en las semifinales de la Champions League después de perder 1-2 en el Metropolitano. El conjunto culé igualó la eliminatoria en 23 minutos con dos goles de Lamine Yamal y Ferran Torres, y el tanto de Lookman antes del descanso valió para que los de Simeone se metan dentro de los cuatro mejores equipos de Europa. Ahora en semifinales de la Champions espera el ganador del cruce que disputan Arsenal o Sporting.

El pase a semifinales de la Champions del Atlético tiene doble premio, ya que la entidad rojiblanca también se lleva un buen dinero por acceder a la penúltima eliminatoria de la máxima competición europea. La entidad, ahora propiedad del grupo Apollo, se lleva 15 millones de euros por eliminar al Barcelona y aún puede llevarse 18,5 más si logra clasificarse para la final de Budapest que se disputará el próximo 30 de mayo. En caso de ganar la primera Champions de su historia, llegaría con una prima de 6,5 millones más.

El bote del Atlético por llegar a las semifinales de Champions

El Atlético de Madrid se está haciendo de oro en la Champions más cara de la historia, en la que la UEFA reparte 2.470 millones de euros en premios. Sólo por participar, cada uno de los 36 participantes se llevó 18,62 millones que hay que sumar a los extras que se repartieron por cada uno de los ocho partidos de la fase liga: 2,1 millones por victoria y 700.000 euros por empate.

Teniendo en cuenta que el Atlético de Madrid finalizó en 14.ª posición con cuatro victorias y un empate, la suma nos dice que se embolsó 9,1 millones por resultados a los que hay que sumar los 18,62 iniciales. Esto hace un total de 27,72 millones sólo en la primera ronda de la Champions League, a lo que hay que sumar 6,3 millones por su puesto en la clasificación más un millón por pasar a la ronda eliminatoria.

Después, el Atlético se embolsó 11 millones por pasar a octavos de final y después se embolsó 12,5 kilos más por eliminar al Tottenham en la primera ronda eliminatoria. A este total hay que sumarle 15 millones más por llegar a semifinales tras eliminar al Barcelona, hasta un total de 73,52 millones. Este bote se puede incrementar en 18,5 millones más en caso de eliminar al Arsenal o Sporting Club.

A este premio por rendimiento también hay que sumarle una cantidad que entrega la UEFA denominada value pilar, y que tiene que ver con los derechos televisivos y el historial del equipo en las últimas competiciones europeas. Esto incrementará la bolsa del Atlético de Madrid en esta edición de la Champions League. Hay que tener en cuenta que en la pasada edición, el Barcelona, por llegar a semifinales, se embolsó una cantidad de nada más y nada menos que 116,6 millones.

El bote del Atlético en Champions