Los mejores memes del Atlético de Madrid – Barcelona de la Champions

La vuelta de los cuartos de final de Champions League entre el Atlético de Madrid y el FC Barcelona dejó multitud de genialidades entre los aficionados a los memes. El partido, que partía condicionado por el 0-2 en el Camp Nou de los colchoneros, tuvo ese matiz que obligaba a los culés a ir a por la remontada y a los colchoneros a plantar el autobús en su portería, algo que no pasó desapercibido entre los creadores de memes.

«No me preocupa la línea del fuera de juego de Flick», decía uno de los memes del Atlético – Barcelona en la previa de Champions, antes de cerrar la frase con ese toque de humor como si del Cholo Simeone se tratasen estas palabras: «Porque no pensamos atacar».

Memes hay de todos los colores, cómo este tan surrealista sobre un titular en la previa de este Atlético – Barcelona.

En clave Champions también recordaban al árbitro del partido de ida, que tan polémico fue, al menos a ojos del Barcelona. Tirando de hemeroteca recuerdan que expulsó no solamente a Pau Cubarsí el pasado fin de semana, sino también a Ronald Araujo y Xavi Hernández en el pasado.

Otro meme, éste directo hacia Rashford, al que comparan con un coche de dimensiones reducidas, casi de juguete…

Una imagen de dibujo de dos niños pobres y una madre cocinando con ‘amor’ es la que usan para ilustrar otro de los memes de esta vuelta de cuartos de final de Champions entre Atlético y Barcelona. Los dos niños pequeños son el Barça, que dicen «jue, otra vez toca intentar remontar al Atlético». La madre, con una cara del Cholo Simeone riéndose, dice «si no les gusta, haber ganado en la ida»…

Ferran Torres suele protagonizar muchos memes siempre y en la vuelta de cuartos de final de Champions entre Atlético y Barcelona no iba a ser menos. Es un tweet que dice «Ferran Torres se une al trend de la remontada» y está acompañado de una imagen de Ferran hecha con Inteligencia Artificial en la que el delantero culé lleva unas gafas dentro de las orejas y unos auriculares en los ojos, haciendo alusión a esa imagen de fallón que se le atribuye al valenciano.

Por último, cómo iba a faltar una imagen ya clásica en cada partido en el que el Atlético tiene que preservar un resultado o marcador. En el meme se puede ver una de las porterías del Metropolitano con todo el Atlético de Madrid metido dentro de la portería, más de una docena de futbolistas, mientras se ve a Robert Lewandowski intentando marcar gol.