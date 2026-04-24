El español que se beneficia de la ausencia de Alcaraz en Roland Garros

Carlos Alcaraz no estará en Roland Garros 2026. La lesión de la muñeca que le llevó a retirarse del Godó y a perderse el Mutua Madrid Open le impedirá estar en el segundo Grand Slam del año. No podrá defender título en París, en lo que es una pésima noticia para el tenis mundial. Sin embargo, hay un tenista español que sonríe ante la ausencia del murciano. Se trata de Daniel Mérida, que entra directamente en el cuadro final ante la baja del número 2 del mundo.

La historia es de lo más curiosa. Los participantes del cuadro final de Roland Garros se cerró con el ranking del pasado 13 de abril. Entran directamente 104 jugadores, mientras que el resto de participantes tienen que hacerlo tras superar la previa o por wild card. En ese momento, Daniel Mérida ocupaba el número 104 del mundo, pero no pasó el corte, quedándose como el primero en la lista de espera para acceder a ese cuadro final.

El motivo por el que no entró es porque había dos tenistas con peor ranking pero a los que se les respetaba el anterior por lesión que le hacía correr posiciones hacia atrás. Se trata de Zhizhen Zhang, número 245 pero que entra por su anterior posición en el número 60, y Thanasi Kokkinakis está en el 883 pero entra como el 84 que ostentaba meses atrás. La ausencia de Cazaux, que es el 73 del mundo, dejaba a Mérida como el primer reserva, puesto que era el 105 en la lista.

Necesitaba, por tanto, que se cayera uno de los clasificados para entrar de manera directa. Y el que se ha bajado de Roland Garros ha sido Carlos Alcaraz. El murciano no podrá estar por lesión, en lo que es una gran pérdida para el torneo, que se queda sin su vigente campeón en la defensa del título. Sin embargo, Daniel Mérida sonríe por la baja del murciano, dado que entrará por primera vez en el cuadro principal de un Grand Slam.

A sus 21 años, el alicantino se encuentra en el mejor momento de su carrera. De hecho, llegará a la siguiente semana como mínimo en el puesto 80 del mundo. En el Mutua Madrid Open ha conseguido eliminar en primera ronda a Trungelliti, citándose en la segunda con el francés Moutet. En Roland Garros se ha asegurado ya la primera ronda sin el paso por la previa, donde esperará rival entre los 64 mejores del mundo.