Se acabó el problema de tender dentro de casa: Bauhaus tiene una solución mágica

¿Estás cansado de tener que tender la ropa dentro de casa cuando llueve o hace frío? ¿Te gustaría aprovechar mejor el espacio de tu hogar y no tener que lidiar con los molestos tendederos que ocupan mucho sitio? Si la respuesta es sí, entonces te interesa conocer la solución mágica que Bauhaus tiene para ti.

La solución de Bauhaus para tender la ropa

El tendedero de pared Rollfix 80 de Leifheit es una solución que parece mágica y que vas a poder encontrar en Bauhaus. Este tendedero de pared es un producto innovador y práctico que te permite secar tu ropa de forma cómoda y eficiente. Tiene una cuerda retráctil de 8 metros de longitud que se adapta al espacio disponible y se guarda en una carcasa giratoria cuando no se usa. Así, la cuerda se mantiene limpia y no mancha la ropa. Además, el tensor automático de la carcasa hace que la cuerda esté siempre tensa y no se caiga.

El tendedero de pared Rollfix 80 de Leifheit es ideal para usarlo tanto en interior como en exterior, ya que su material es resistente a la intemperie. Puedes instalarlo en el baño, el balcón, la terraza o donde quieras, ya que solo ocupa 21 cm de largo, 18,5 cm de ancho y 8,5 cm de alto. Tiene capacidad para una carga de lavadora y puedes elegir la dirección de la cuerda según te convenga.

El tendedero de pared Rollfix 80 de Leifheit es un producto de calidad que cuenta con la garantía del fabricante. Su precio es de solo 19,49€ y lo puedes encontrar en Bauhaus, la tienda líder en productos para el hogar, el jardín y el bricolaje. No esperes más y hazte con este tendedero de pared que hará tu vida más fácil y ahorrarás espacio y dinero.

Pero eso no es todo. Este tendedero de pared tiene otras ventajas que te sorprenderán. Por ejemplo, al tender la ropa en vertical, evitas que se arrugue y facilitas el planchado. También, al no tener que usar una secadora eléctrica, ahorras energía y cuidas el medio ambiente. Y por si fuera poco, al tener la ropa más ventilada, evitas la humedad y los malos olores.

Como ves, el tendedero de pared Rollfix 80 de Leifheit es una solución mágica que te ofrece Bauhaus para que puedas tender la ropa dentro de casa sin problemas. Es un producto fácil de usar, de instalar y de guardar. Es un producto resistente, duradero y económico. Es un producto que te ayuda a mantener tu ropa limpia, seca y ordenada. ¿A qué esperas para comprarlo? Visita la web de Bauhaus y haz tu pedido hoy mismo.