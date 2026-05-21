Anastacia, Yeray Cortés, Alan Parsons Project: este es el cartel del ‘aQuarela Music’ de Alicante

Alicante consolidará el próximo mes de julio su objetivo de convertirse en un destino obligado para los turistas que viajan en busca de conciertos y eventos musicales con un nuevo festival, el aQuarela Music. Se trata de un festival de conciertos en formato boutique. Por tanto, de aforo reducido y que priorizan la cercanía del artista, la alta calidad del sonido y la comodidad. El cartel del festival aQuarela ha sido presentado este jueves por la concejal de Turismo, Ana Poquet, y el director del evento, Antonio Riera. En solo 17 días, los que van del 2 al 18 de julio, habrá 12 actuaciones en el denominado Muelle Live. Este último, el nuevo gran espacio de ocio en el puerto de Alicante con capacidad para 9.000 personas. Entre otros, actuarán: Rosario, Rosana, Alan Parsons Project, Yeray Cortés, Pablo Alborán, Anastacia o Luz Casal.

El impacto del turismo musical y de conciertos en la ciudad de Alicante en 2025 ascendió a más de 41 millones de euros. Por tanto, se trata de un segmento emergente y en constante crecimiento, que nace también de la mano de la apuesta cultural y como complemento o alternativa al tradicional sol y playa de la Costa Blanca.

En concreto, el 2 de julio actuará Rosario; el 3, Dj Simphonyc; el 4, Rosana; el 6, Alan Parsons Project; el 8, Yeray Cortés; el 9, Pablo Alborán; el 10, Bándalos Chinos & Silvestre y la Naranja; el 11, Valeria Castro; el 15, Anastacia; el 16, Good Save The Queen; el 17, Gira OT 2025, y el 18, Luz Casal.

La concejal de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, Ana Poquet, ha destacado que aQuarela «nace con la intención de quedarse en Alicante». Poquet ha enmarcado el evento en la apuesta del patronato de Turismo por conciertos y festivales que «generan riqueza y cultura a la ciudad a través de una línea de subvenciones que asciende a 150.000 euros anuales».

Antonio Riera ha calificado el escenario ofrecido por la ciudad de Alicante, el Muelle Live, como uno de los que se hallan en el top 3 de España, «junto al mar, con vistas a la fachada marítima y al Castillo de Santa Bárbara». Este último, uno de los dos castillos y fortalezas urbanas dentro del propio casco urbano de la ciudad. La inversión de esta primera edición asciende a 2,5 millones de euros.