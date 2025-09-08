Ana Poquet, concejala de Turismo de Alicante: «El turismo de cruceros presenta tantas ventajas como retos»

Ana Poquet, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, ha participado en el Foro Turismo de Cruceros organizado por OKDIARIO en el Puerto de Alicante. La concejala ha comenzado su intervención excusando la presencia del alcalde de Alicante, Luis Barcala, ya que por motivos de agenda no ha podido asistir al evento.

Poquet ha agradecido el apoyo de OKDIARIO por haber elegido Alicante para acoger el foro que, según cuenta, analiza el «estado actual y el futuro del turismo de cruceros». «El turismo de cruceros es una modalidad al alza que presenta tantas ventajas como retos» ha señalado. Poquet también ha enfatizado en el reto de la «sostenibilidad», ya que lo que se busca es «rentabilizar» este tipo de turismo sin que afecte a la vida de los alicantinos ni a la ciudad.

«Hace ya tres años que somos Puerto Base, y todo apunta a que el año que viene seremos más navieras» ha indicado. La concejala ha tratado el tema de los datos de los cruceristas que eligen Alicante como destino para hacer escala, asegurando que para el próximo año serán «300.000 cruceristas» los que visiten la ciudad: «Es un privilegio y un reto, pero también son necesarias iniciativas como estas para concienciar» asegura.

Adentrándose más en el apartado económico, la concejala ha hablado sobre el target de clientes finales a los que se busca, ya que los cruceristas, como ha asegurado Poquet, se llevan «muy buena impresión de la ciudad», y es gracias a esto que el turismo en Alicante ha aumentado de forma considerable.

Aunque Ana Poquet ha hablado sobre los aspectos positivos del turismo de cruceros, ha vuelto al tema de la sostenibilidad, asegurando que debe existir un «flujo positivo» para que tanto cruceristas como locales coexistan sin interferencias. Y es por esto que, desde el patronato de turismo alicantino, se han puesto en marcha varias iniciativas en colaboración con otras áreas del Ayuntamiento de Alicante como Tráfico o Seguridad para proporcionar esa harmonía entre locales y turistas.

Para acabar su intervención, Poquet ha elogiado las múltiples infraestructuras portuarias de Alicante y ha contado como tanto las autoridades como el Ayuntamiento de Alicante deben seguir «apostando» por la calidad naviera.