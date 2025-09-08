Vicente Gil: «OKDIARIO defiende el turismo como un motor económico, cultural, social y laboral»

Vicente Gil, subdirector de OKDIARIO ha presentado este lunes el evento Foro Turismo de Cruceros organizado en el Puerto de Alicante (Comunidad Valenciana). Vicente Gil ha comenzado la inauguración de este foro asegurando que es un «honor» para este medio poder organizar un foro de estas dimensiones. Además, ha agradecido a todas las personas que siguen el evento, tanto de «forma presencial como a través de las redes».

Gil ha remarcado como OKDIARIO defiende el sector del turismo como un «motor economico, cultural, social y laboral» en España, asegurando que «crece en todo el mundo vertebrando territorios y generando riquezas». A continuación, Gil ha hecho un desglose de lo que se va a tratar en el foro a lo largo de la mañana.

Tal y como ha contado Vicente Gil, durante el Foro Turismo de Cruceros se tratará los «grandes desafíos» que tiene el turismo de cruceros, sus tendencias, los retos que afronta y las oportunidades que existen en ese sector. También, la sostenibilidad es uno de los temas más importantes a tratar y, sobre todo, la necesidad de «invertir en infraestructuras».

La tecnología es otro de los temas estrella, ya que la inteligencia artificial y las nuevas implementaciones que estas nuevas formas de hacer turismo pueden ayudar a «planificar y aumentar» la experiencia de todas las personas que vayan a hacer turismo.

Avanzando con la inauguración, Vicente Gil ha hecho hincapié en los datos del turismo de crucero, señalando como en España 13 millones de pasajeros han optado por esta forma de viajar, superando la cifra de 2024, recaudando «3.200 millones de euros y generando 52.000 puestos de empleo».

Gil ha concluido su intervención dando paso a Ana Poquet, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Alicante, para que continúe con el desarrollo del foro. Con este gesto, se marcó la transición oficial entre la presentación del evento a la siguiente fase del foro.