Makoke celebra la despedida de soltera de su boda maldita: entre famosas y en un exclusivo restaurante de Madrid

A punto de pasar por el altar, Makoke ha celebrado por fin su despedida de soltera. Sus más íntimos, y su hija Anita Matamoros, han decidido sorprenderla en un conocido restaurante del centro de Madrid. Un momentazo que los amigos de la novia no han dudado en compartir en redes, así como las lágrimas de la protagonista, que tiene una doble celebración. Primero, por su sí, quiero con Gonzalo Fernández —tras haber pospuesto este gran día— y, dos, por salir victoriosa en su juicio por un presunto delito de alzamiento de bienes y ocultación de patrimonio para eludir el pago de una deuda con Hacienda que superaba el millón de euros.

Todos los detalles de la despedida de soltera de Makoke

La cuenta atrás para la boda de Makoke ya ha comenzado y sus amigas no han querido dejar pasar la oportunidad de sorprenderla con una despedida de soltera por todo lo alto en pleno corazón de Madrid. Este jueves 21 de mayo, la Puerta de Alcalá se convirtió en el escenario de una celebración muy especial para la colaboradora televisiva, que vivió una jornada cargada de emoción, risas y complicidad rodeada de algunos de sus rostros más cercanos.

La gran sorpresa ha comenzado en Ramses, uno de los restaurantes más exclusivos y frecuentados por celebrities de la capital. Allí esperaba a Makoke un grupo de amigas y familiares que habían organizado todos los detalles de la celebración junto a su hija Anita Matamoros, una de las grandes cómplices de esta despedida.

Tal y como se ha podido ver en las imágenes compartidas en redes sociales, la mesa estuvo repleta de rostros conocidos del universo televisivo y social madrileño. Entre las invitadas destacaron Arancha de Benito y Marta López, dos de las amigas más fieles de Makoke, que no quisieron perderse uno de los momentos más especiales previos a su boda.

Uno de los detalles más comentados de la celebración fueron las camisetas personalizadas que lució todo el grupo. Diseñadas especialmente para la ocasión, las prendas incluían una fotografía de Makoke y varios mensajes divertidos dedicados a la novia, reflejando el tono desenfadado y festivo de la reunión. La propia Anita fue la encargada de compartir una instantánea grupal en sus redes sociales junto al mensaje: «¡Despedida de soltera!», dejando claro el excelente ambiente que se respiró durante toda la comida.

Además, la elección del lugar no fue casual. En Ramses trabaja como relaciones públicas Raúl Castillo, íntimo amigo de Makoke y una de las personas encargadas de coordinar esta cita tan especial. El restaurante, convertido desde hace años en punto de encuentro habitual para famosos, ofreció el escenario perfecto para una celebración sofisticada, pero también muy cercana y familiar.

La despedida llega en uno de los momentos más felices para Makoke, completamente centrada en los preparativos de su boda y disfrutando de esta nueva etapa personal. Una jornada marcada por las sorpresas, el cariño de su círculo más íntimo y una imagen de unidad familiar en la que Anita volvió a demostrar la estrecha relación que mantiene con su madre.