Condenan a Kiko Matamoros y Makoke a prisión y a pagar 405.000 euros por fraude a Hacienda

Tras un largo proceso judicial, Kiko Matamoros y Makoke han sido condenados a un año y nueve meses de cárcel por un delito de alzamiento y ocultación de bienes. La sentencia ha considerado que queda completamente probado que ambos actuaron para evitar hacer frente a determinadas obligaciones económicas, ocultando parte de su patrimonio. No obstante, y pese a la condena impuesta, ninguno de los ingresará en prisión al tratarse de una pena inferior a los dos años y carecer de antecedentes penales relevantes. Aun así, sí que estarán obligados a pagar a la Agencia Tributaria, de manera individual, la multa de 405.000€ que se les ha impuesto.

Tal y como consta en la sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid (publicada por un conocido periódico), la estrategia que siguió el conocido colaborador para ocultar su patrimonio a Hacienda consistía en no figurar como propietario de su propia vivienda— era Makoke quien aparecía como tal, aunque formalmente no vivía allí—ni como receptor de ningún ingreso por su trabajo. Es por ello por lo que el tribunal también condena a Matamoros a pagar por su cuenta 636.697€, aparte de la multa mencionada líneas más arriba.

Fue el pasado 18 de marzo cuando se produjo el primer cara a cara de Kiko Matamoros y Makoke en los juzgados. Sin embargo, para sorpresa de muchos, la vista quedó aplazada después de que la defensa de la mencionada presentara una voluminosa y compleja documentación que obligó al tribunal a posponerla hasta el 17 de abril. Durante esta sesión, ambos admitieron los hechos con la intención de que el fiscal tomara penas menores que las que en un principio se pedían (las cuales alcanzaban hasta los cinco años de prisión).

Cabe destacar que el televisivo anunció sus intenciones a los micrófonos de Europa Press justo antes de entrar. «Vengo a reconocer los hechos que evidentemente me afectan y lo que no he hecho correctamente, y que sea la justicia la que decida […] Voy a afrontar lo que venga absolutamente, y sobre todo una voluntad de acabar con un problema que creo que nos atañe a todos, a mí en primer término, a mi familia, mis hijos y mi pareja, y creo que cualquiera en mi situación desearía, y es estar tranquilo y cumplir con mis obligaciones fiscales, o terminar de cumplir con ellas, y quedarme en paz», dijo por aquel entonces.

Por su parte, Makoke aseguró a COOL que «estaba tranquila» y que «hasta que no hubiera sentencia, no iba a decir nada». Es por ello por lo que se espera que en las próximas horas dé un paso al frente y hable sin tapujos sobre esta situación judicial que parece que comienza a resolverse.