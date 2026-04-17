Makoke rompe su silencio tras el juicio: «Yo estoy tranquila. Hasta que no haya sentencia, no voy a decir nada»

Makoke no se encuentra en buen momento y es que la modelo y colaboradora de televisión se ha visto las caras en los juzgados con su expareja, Kiko Matamoros. Ambos se han personado, este 17 de abril, en la Audiencia Provincial de Madrid para sentarse en el banquillo por un supuesto delito de alzamiento de bienes. Mientras se encontraban en el juicio, ambos se han declarado culpables, pero no ha sido sencillo.

Esta mañana se les veía salir bastante satisfechos con la celebración del juicio y, sobre todo, ella. En plena celebración, la colaboradora de televisión ha roto a llorar en varias ocasiones porque no es una situación sencilla y, además, como confesaba al salir, acompañada de su hijo, Javier Tudela, confesaba que no iba a entrar a prisión y, como bien afirmaba a las cámaras sobre uno de los momentos más complicados del proceso de hoy: «Porque no es agradable. No estoy acostumbrada a estar en un banquillo, la verdad. No es agradable». En los últimos tiempos, se notaba la preocupación de la modelo por el proceso, mientras que otras caras televisivas, se personaban con una sonrisa como si nada pasara.

Este medio se ha puesto en contacto con ella y lo primero que ha hecho ha sido agradecer el interés y Makoke nos ha confesado que: «Yo estoy tranquila. Hasta que no haya sentencia, no voy a decir nada». Tras estas palabras, notamos que la presentadora de televisión está tranquila con lo sucedido, pero hasta que no salga la sentencia, no se sabrá el resultado. Mientras que la fiscalía ha reducido su petición de cuatro años de prisión como cooperadora necesaria en la comisión del delito, ahora es de 1 año y 9 meses que, en el caso de que no haya antecedentes, se suele sustituir por multa. En cambio, para el colaborador de televisión, se pedían 5 años y también ha quedado reducida.

A su vez, el Kiko Matamoros tampoco ha dudado en decir unas palabras a favor de la colaboradora, diciendo que «ha afirmado la realidad de los hechos».

La inminente boda de Makoke

Mientras el proceso termina y parece que será pronto, Makoke tiene otras labores de las que encargarse y es que, días atrás, anunció, en directo, en el programa Fiesta, en el cual es colaboradora, que se casa con su actual pareja, Gonzalo, después de aquella boda fallida del 2025, que complicó por motivos externos. Con fecha de 12 de junio y localización en Ibiza, se planeaba como una celebración íntima con capacidad limitada para unas 130 personas y ya dejó claro que había compañeros a los que no iba a invitar. Eso sí, lanzó un mensaje a la directora del programa para que se guardara la fecha.