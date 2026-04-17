¿Por qué está Lydia Lozano en el juicio de Makoke y Kiko Matamoros?

Kiko Matamoros y Makoke han vuelto a verse las caras en un juzgado -al parecer el único lugar en el que, por obligación, el matrimonio coincide-. Este viernes 17 de abril, el ex colaborador televisivo y la madre de su hija pequeña se han personado en la Audiencia Provincial de Madrid. Sin embargo, no lo han hecho solos. Mientras que la tertuliana de Fiesta ha estado arropada por su prometido, Gonzalo Fernández, y por su hijo, Javier Tudela, el que fuera marido de Marián Flores ha estado acompañado por una persona que formó parte de su pasado y cuya aparición ha causado cierto desconcierto -ya que se desconocía que formara parte de este entramado judicial-: Lydia Lozano, compañera de Matamoros durante su etapa en Sálvame y con la que ha tenido una relación de altibajos.

¿Qué hacía Lydia Lozano en el juicio de Kiko y Makoke?

Más allá de que el foco estaba puesto en los acusados, la aparición de Lydia Lozano a las puertas de la Audiencia Provincial de Madrid ha sido cuando menos sorprendente. La colaboradora televisiva, que no fue a la primera sesión, ha posado de lo más sonriente frente a las cámaras. Y no solo eso. En un día tan delicado para su ex compañero de plató, no ha dudado en hablar con los medios presentes en la salida, con los que ha bromeado sobre la situación de Kiko y Makoke.

En primer lugar, Lydia ha querido aclarar que la razón por la que no asistió a la primera sesión fue por los problemas de salud de Charly, su marido -que, según ha deslizado la periodista, en Semana Santa fue operado de nuevo por una bacteria, lo que ha supuesto que su compañero de vida esté en una silla de ruedas de manera permanente-.

Sin embargo, y aunque la salud de su marido causó un gran revuelo, lo llamativo ha sido su presencia. En este sentido, la periodista de Canarias ha acudido en calidad de testigo de Kiko Matamoros -acusado de un delito de ocultación de bienes por el que podría ser condenado a cinco años de prisión, además del pago de más de medio millón de euros a la Agencia Tributaria-. «A Makoke hace mogollón que no la veo. Después de haber estado en Sálvame, nadie se puede molestar con lo que se diga de uno y de otro. Este matrimonio lo hemos vivido en Sálvame, estamos curados de espanto».

Finalmente, y debido a la tensión que supone para cualquier ser humano ir a los juzgados, Lozano ha tratado de tirar de sentido del humor y ha desvelado que, en el caso de que no sea favorable la sentencia para Kiko y Makoke, les bailará su popular chuminero, además de ofrecerles «llevarles algo a la cárcel» si lo necesitan.