La sorprendente confesión de Kiko Matamoros en su segundo juicio con Makoke: «Vengo a reconocer los hechos»

El pasado 18 de marzo, Kiko Matamoros y Makoke se vieron las caras en el juzgado con motivo de la celebración del primer acto del procedimiento judicial en el que se les acusa de un presunto delito de alzamiento y ocultación de bienes— cuya consecuencia podría ser una pena de prisión para ambos—.

Ante la sorpresa de muchos, la vista quedó aplazada después de que la defensa de la colaboradora de televisión presentara una voluminosa y compleja documentación, lo que obligó al tribunal a posponerla hasta este 17 de abril, fecha en la que el matrimonio ha vuelto a coincidir delante de las cámaras.

Makoke ha sido la primera en llegar a la Audiencia Provincial de Madrid y, en su caso, lo ha hecho junto a su abogado y asegurando a la prensa que estaba tranquila y que aún no podía hablar en exceso. Una actitud completamente contraria a la que ha mostrado su ex marido, Kiko Matamoros, quien, además de insistir en que no estaba nervioso, también ha sorprendido a propios y extraños desvelando que reconocerá todos los hechos que le acatan. «Estaba tranquilo cuando vine la primera vez, pues la segunda lo estoy aún más. […] Vengo a reconocer los hechos que evidentemente me afectan y lo que no he hecho correctamente, y que sea la Justicia la que decida […] Voy a afrontar lo que venga absolutamente, y sobre todo una voluntad de acabar con un problema que creo que nos atañe a todos, a mí en primer término, a mi familia, mis hijos, y mi pareja, y creo que cualquiera en mi situación desearía, y es estar tranquilo y cumplir con mis obligaciones fiscales, o terminar de cumplir con ellas, y quedarme en paz», decía.

Continuaba manifestando, por primera vez públicamente, que estaba arrepentido de «no haber hecho las cosas correctamente», aunque al mismo tiempo también consideraba que «había sido víctima propiciatoria de gente que va por la vida con muy malas artes y muy mala voluntad». Así mismo, también ha comentado que desconoce por completo si la intención de Makoke será «seguir defendiendo lo indefendible», aunque asegura que «no es su problema». Por último, el marido de Marta López Álamo también ha revelado que, para él, el mejor de los escenarios es que hoy quedara todo finalizado y listo, aunque es consciente de que puede ser un proceso que se alargue durante años.

Además de Makoke y Kiko, también han estado presentes en esta segunda vista Javier Tudela y Gonzalo Fernández, el primogénito y el prometido de la mencionada. A ellos se ha sumado Lydia Lozano, quien ha acudido hasta el enclave citado en calidad de testigo de Matamoros y manteniéndose firme en su decisión de que solo contará lo que vivió al juez.