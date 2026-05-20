434 litros, silencioso y con diseño inox: así es el frigorífico combi de Hisense que arrasa ahora mismo
Si buscas un nuevo frigorífico para tu cocina, ese modelo combi de Hisense te ofrece lo mejor en frío y congelación, y ahora por 270 € menos.
Existen muchas cosas que no pueden faltar en una cocina, y una de ellas es el frigorífico. Si estás buscando uno, sea porque toca renovar o porque estás montando tu nueva cocina, tienes que hacerte con algo que sea capaz, consuma poco y conserve bien. Algo como el frigorífico combi Hisense, que ofrece 434 litros de capacidad en sus 2 metros de altura, tecnología No Frost que funciona de verdad y, para rematar, un descuento de 270 €.
El aliado indispensable de las familias grandes, diseñado para encajar en cualquier tipo de hogar por su tamaño y prestaciones. Es eficiente, práctico y cómodo. Justo lo que se pide de un frigorífico.
Por qué recomendamos este frigorífico
- El sistema No Frost funciona por separado en nevera y congelador, distribuyendo mejor el frío sin escarcha.
- Tiene 434 litros de capacidad, 4 estantes y 2 cajones en la nevera, con 3 cajones en el congelador. Lo puedes aprovechar al máximo.
- Apenas hace ruido, ya que nunca supera los 36 dB.
- Tiene 200 cm de alto y un diseño en acabado inoxidable que le da un toque bastante elegante.
Frigorífico combi Hisense
La clave del frigorífico combi Hisense no está solo en su tamaño, con una capacidad de 434 litros ideal para familias grandes en el espacio más compacto posible, sino en lo inteligente de su diseño. Su sistema No Frost opera de forma independiente en sus dos partes, asegurándose de que el frío se reparta bien y de que no haya nada de hielo. Te ahorras la pesadez de descongelar cada cierto tiempo, lo que es una ventaja importante. Además, tiene un consumo bastante reducido para el tamaño que tiene, y su nivel de ruido no supera los 36 dB, así que no te molestará en absoluto. Cumple de sobra con lo que se pide de un frigorífico combi.
Además, como mide 200 x 59,5 x 59 cm, encaja fácilmente en cualquier tipo de cocina, por grande o pequeña que sea. Es un imprescindible si vives en familia, pero también muy buena opción si vives solo y lo tuyo es el «batch cooking».
¿Qué opinan los usuarios de este frigorífico?
Que cumple perfectamente con las expectativas que plantea con sus características, que tiene muy buen diseño y que enfría de sobra. Aquí puedes ojear algunas reseñas de usuarios que hemos recopilado:
- «Muy bien. El frigorífico cumple con todas las expectativas que esperaba.»
- «Llevo un mes con la nevera y estoy muy satisfecho. Es bonita por fuera y por dentro. No es nada complicada y fácil de usar. Si que me hubiera gustado que tuviera más cms de fondo.»
- «Con este frigorífico hemos prescindido del aire acondicionado porque enfría que da gusto.»
Si lo compras ahora, podrás recibirlo en un plazo de entre 1 y 2 días hábiles sin gastos de envío. Además, Worten te ofrece un servicio de recogida y reciclaje de tu anterior frigorífico gratis, con 100 días de prueba gratis y un 5% de descuento adicional en otros productos por esta compra.
Los contenidos publicados en esta sección pueden incluir recomendaciones de productos y servicios que consideramos de interés para nuestra audiencia. Cuando el lector realiza una compra a través de los enlaces incluidos, podemos recibir una comisión. Esto no afecta al precio final ni condiciona nuestra selección de productos.
