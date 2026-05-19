Te da pereza ir a la peluquería para peinarte, pero te encanta cómo sales de allí. ¿Y si te dijéramos que puedes conseguir el mismo resultado sin salir de casa, y cuidando aún más tu pelo? La Plancha secador de pelo Dyson Airstrait puede garantizarlo. Es una combinación de ambas cosas que, gracias al uso de aire caliente, hace que tu pelo pase de mojado a peinado sin más pasos intermedios. Una solución que lo hace todo, que no daña por calor y que ahora tienes rebajada 100 €.

Es apta para cualquier tipo de pelo: liso, rizado, débil, fuerte, largo, corto… Se adapta a cualquier cabello y es sumamente fácil de usar. Te va a sorprender.

Por qué recomendamos esta plancha-secador de pelo

Alisa de mojado a seco sin usar placas calientes gracias al flujo de aire caliente que expulsa.

Te ahorra más de un 25% de tiempo tanto en secado como en peinado.

Incluye un estuche de presentación con terciopelo que está valorado en 60 €.

Cuenta con varias velocidades de aire caliente junto con un modo de aire frío y pausa automática tras 3 segundos de inactividad.

Comprar en Dyson por ( 499 € ) 399 €

Plancha secador de pelo Dyson Airstrait

La gran diferencia de la Plancha secador de pelo Dyson Airstrait frente al resto está en la forma en la que trabaja. No usa placas, sino aire caliente para ir secando el pelo a la vez que lo alisa y lo moldea a tu gusto. Emite casi 12 litros por segundo con los que acelera todo el proceso de secado, consiguiendo un acabado liso natural, sin apelmazar y sin encrespamiento. Aunque lo mejor es que no tienes que preocuparte por tener un secador y una plancha, ya que lo hace todo. De hecho, incluye modo de aire frío para fijar peinados y una pantalla LCD que te indica todo el tiempo el modo, la temperatura y la velocidad del aire. Te informa de todo para evitar problemas, aunque no los vas a tener, porque es sumamente fácil de usar.

No importa si tienes un pelo duro o delicado, largo o corto. Esta plancha-secador de pelo de Dyson va genial y te va a ofrecer resultados de peluquería sin salir de casa.

¿Qué reseñas tiene esta plancha de pelo?

Las personas que han comprado esta plancha-secador de pelo estan especialmente contestas con ella por lo ligera y potente que es, pero sobre todo por la comodidad de pasar de pelo mojado a peinado rápidamente y sin dañar el cabello. Puedes ver varias reseñas reales de usuarios a continuación:

«Es muy cómoda de usar, ligera y potente sin dañar el pelo y el resultado, inmejorable. Muy recomendable.»

«Compré este producto recientemente y me ha dejado impresionada, vale la pena por el precio que tiene. El liso y el secado que te proporciona a la vez y lo mejor es que te dura varios días.»

«Un must have. Tengo tanto el airwrap hace ya meses y ahora la airstrait y si quieres tener un pelo sano y cuidado mientras te haces diferentes peinados lo recomiendo 100%.»

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Entrega en un plazo de entre 24 y 72 horas, estuche de regalo valorado en 60 € y varias opciones de financiación. Eso es todo lo que ofrece Dyson si aprovechas esta oferta ahora mismo.

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