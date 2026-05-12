Nadie esperaba que un portátil OLED de 16 pulgadas pudiera costar tan poco: este Asus lo cambia todo

Pasas mucho tiempo fuera de casa trabajando y necesitas un portátil que aguante bien tus jornadas de trabajo. Hay muchísimas opciones, pero o son muy caras o se quedan cortas. Por suerte, el Ordenador portátil ASUS VivoBook 16 OLED es justo lo que necesitas y está a un precio más que atractivo. Es un equipo muy ligero, de solo 1,88 kg, muy fino, con 1 TB de SSD, 16 GB de RAM y un procesador Ryzen 7 que pueden con todo. ¡Y además está rebajado a 729 €!

Es el portátil ideal para el nómada digital y para el teletrabajador. Tiene el equilibrio ideal entre tamaño, potencia, prestaciones y precio. Así de sencillo.

Por qué recomendamos este portátil

La pantalla OLED de 16″ se ve de maravilla, aunque su proporción es 16:10 en lugar de 16:9.

El procesadsor Ryzen 7 de AMD junto con sus 16 GB de RAM pueden con lo que le eches.

Su SSD de 1 TB es tan rápido como capaz y silencioso. No te va a faltar espacio.

Pesa solo 1,88 kg. Te lo puedes llevar a donde quieras sin casi notar que lo tienes.

Ordenador portátil ASUS VivoBook 16 OLED

Por supuesto, la pantalla del Ordenador portátil ASUS VivoBook 16 OLED es uno de sus grandes encantos, pero no el único. Su panel OLED de 16 pulgadas luce de fábula en todas partes, lo que lo hace ideal para juegos y contenido multimedia. Luego está su rendimiento, que es idóneo gracias al tridente de procesador AMD Ryzen, 16 GB de RAM y SSD de 1 TB. Todo se mueve de maravilla, aunque está más centrado en el uso profesional que en el de ocio, pero sirve para juegos más modestos. Además, como pesa solo 1,88 kg y tiene la conectividad más avanzada en Wi-Fi y Bluetooth, va genial para trabajar en cualquier parte. De hecho, su batería puede aguantar hasta 8 horas de trabajo sin despeinarse.

Ya lo habrás podido deducir, pero este es el típico portátil perfecto para teletrabajar o conectarte en cualquier parte. Solo tiene 2 cm de grosor, es ligerísimo y sorprendentemente potente. No se le puede pedir más.

Qué dicen las reseñas de este portátil

Hemos recopilado varias reseñas de usuarios de este ordenador portátil de ASUS. La mayoría de personas que lo tienen coinciden en que es sorprendentemente potente y bueno para el precio que tiene. Así de sencillo:

«Este portátil no tiene derecho a ser tan bueno como parece. Está en el extremo económico del rango de precios, pero con las características de un buque insignia.»

«Es de muy alta gama a un precio asequible; la CPU es de primera línea por su consumo de energía y la velocidad de RAM es mejor que la de la mayoría.»

«Muy buen rendimiento, rápido, eficiente, barato y con una pantalla increíble. Uno de los mejores ordenadores que he tenido, lo recomiendo mucho.»

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