OnePlus Watch 3: el reloj inteligente con GPS de doble banda y hasta 16 días de batería

¿Buscando un buen reloj smart por el que no tener que pagar una fortuna? Parece algo difícil, porque los smartwatches que son realmente buenos también son realmente caros. Pero no tiene por qué ser así, ya que hay excepciones como el OnePlus Watch 3. Este modelo de OnePlus sorprende por su autonomía de hasta 16 días, su GPS de doble banda, su fluidísimo sistema operativo WearOS o sus opciones de conectividad y monitorización de salud. Aunque la guinda de las sorpresas está en su precio, rebajado a 159 €.

Rinde como un reloj que cuesta el triple de dinero, tiene funciones para todo tipo de usuarios y además es extremadamente resistente. Lo tiene todo para sorprenderte.

Por qué recomendamos este smartwatch de OnePlus

Su pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas tiene 2.200 nits de brillo. La vas a ver bien estés donde estés.

Tiene atuonomía para hasta 16 días en modo ahorro y 5 días de uso normal con todas sus funciones activas.

El GPS de doble banda va de maravilla, sin importar dónde te encuentres.

Tiene certificación IP68 y sumergible hasta 5 atmósferas. Perfecto para lluvia, piscina, playa y más.

OnePlus Watch 3

Lo primero que vas a notar al ponerte el OnePlus Watch 3 es que no es el típico reloj de plástico. Tiene una dupla de caja de acero y cristal de zafiro tan elegante como resistente (soporta inmersiones sin problema). Luego está su pantalla AMOLED de 1,5 pulgadas, que se ve muy nítida gracias a su resolución y es totalmente legible incluso bajo el sol. Aun así, lo más sorprendente son sus prestaciones: se conecta al móvil, trae memoria para música o fotos, monitorización completa, cientos de modos deportivos y un doble GPS que pocos relojes logran igualar. Y todo esto con una autonomía normal de 5 días que hace palidecer a la mayoría. Es un reloj inteligente sorprendentemente completo, y más por ese precio.

Seas deportista, amante de los paseos o simplemente alguien que quiere estar conectado sin tener que coger su móvil constantemente, este smartwatch de OnePlus es perfecto para ti.

¿Qué dicen las reseñas de este reloj?

Hay muchísimas sorpresas con este reloj smart, principalmente porque rinde mucho mejor de lo que cabría esperar por su precio. Como dicen las reseñas que podrás ver a continuación, a los usuarios les gusta especialmente su precio, su calidad y su rendimiento:

«Super contento con el reloj, la duración de la bateria esta muy bien, el registro del sueño lo hace genial y las mediciones de deportes tienen muy buena pinta.»

«Gran precio para este reloj Wear OS. Gratamente sorprendido por la calidad y la rapidez con la que funciona.»

«Una compra sensacional, es uno de los mejores relojes que hay en el mercado actualmente. Llevo una semana con él y es todo lo que cabría esperar de un smartwatch.»

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