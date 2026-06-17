El Ayuntamiento socialista de Alcorcón ha gastado 33.000 euros para contratar la actuación artística de los cantantes de rap Ptazeta & Juacko con motivo de la celebración del Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+ 2026. La decisión de contratar esta actuación con dinero del contribuyente contrasta con su elección de reducir la inversión en la rehabilitación y reparación de los colegios públicos del municipio, los cuales han sufrido incidencias relacionadas con el deterioro de cubiertas, humedades y desprendimientos parciales de falsos techos desde que gobierna el PSOE. El consistorio ha reducido en un 45,2% la inversión en la mejora de los colegios.

La alcaldesa, Candelaria Testa, ha derrochado 33.000 euros para financiar la actuación artística de los cantantes de rap Ptazeta & Juacko, con la idea de amenizar a los alcorconeros y vecinos de municipios próximos las fiestas del Orgullo, que durarán hasta finales de este mes de junio. Mientras, el consistorio ha ido abandonando el estado de los colegios públicos.

Alcorcón, tradicionalmente, ha gestionado el mantenimiento de los colegios públicos a través de tres vías: la concejalía de mantenimiento, una empresa contratada por el Ayuntamiento y una subvención municipal de 6.000 euros por cada colegio, con un presupuesto total de 144.000 euros. Estos últimos están reservados para pequeñas actuaciones urgentes asumidas por el propio centro.

Durante la legislatura 2019/2023, siendo Candelaria Testa concejal de Hacienda, el Ayuntamiento de Alcorcón no contrató ninguna empresa a través de la cual realizar aquellas actuaciones que con la plantilla y medios de la concejalía de mantenimiento no se podían hacer, pese a que en los sucesivos presupuestos se contemplaban 264.500 euros cada año. Además, se endurecieron los requisitos para que los colegios pudieran acceder a los 6.000 euros de subvención a los que tenían derecho.

En la presente legislatura, con Candelaria de alcaldesa y Más Madrid en la concejalía de Educación, se ejecutaron cero euros en los años 2023 y 2024 de los 264.500 euros presupuestados cada ejercicio para el mantenimiento. Además, los colegios han continuado teniendo serios problemas para poder acceder a la subvención de 6.000 euros por centros, con la que poder asumir y adelantar actuaciones de mantenimiento urgente.

Alcorcón prioriza las fiestas del Orgullo

En el año 2025 se adjudicó el contrato de mantenimiento de edificios municipales, correspondiendo el lote a las dependencias educativas, es decir, a los colegios públicos. El presupuesto inicialmente previsto para el ejercicio 2025 ascendía a 319.999,77 euros; no obstante, como consecuencia de una modificación contractual aprobada en octubre de 2025, este importe se incrementó hasta alcanzar los 383.999,72 euros. Además, las anualidades previstas para los ejercicios siguientes se fijaron en 223.999,81 euros para 2026.

Si bien es cierto que de cara al año pasado podría entenderse que el presupuesto destinado al mantenimiento de los colegios habría aumentado de los 264.500 euros, de años anteriores, que no se ejecutaban, a 319.999,77 euros y pese a la trampa de que en octubre 2025 se aumenta hasta 383.999,72 euros, debido a que se suprime la subvención de 6.000 euros por centro, el presupuesto total destinado al mantenimiento de los colegios se reduce.

Además, este incremento a 383.999,72 euros se debe principalmente al deterioro y degradación de los colegios, después de 6 años de total abandono por parte del consistorio socialista. Así, colegios como el Fuente del Palomar, Jesús Varela o Vicente Aleixandre habrían visto su actividad afectada debido al mal estado de las cubiertas y las consecuentes goteras.

Al haberse suprimido la subvención de 6.000 euros por centro, muchos directores de colegios públicos afirman ahora que ni tienen la subvención municipal para priorizar pequeñas actuaciones urgentes de mantenimiento, ni tampoco el apoyo de la empresa contratada por el ayuntamiento, ya que, debido a la cantidad de órdenes de trabajo abiertas en los distintos colegios por el abandono municipal histórico, sus colegios nunca están en la lista de prioritarios.