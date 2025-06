Alcorcón (PSOE) gasta 65.041 € en un mes de fiestas del Orgullo con un bingo de drag queens incluido

La alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, ha decidido este año tirar la casa por la ventana con las fiestas del Orgullo que durarán casi un mes. Del miércoles 4 al viernes 27 de junio, mientras que el año pasado se festejaron sólo durante una semana. Además, este año costarán la friolera de 65.041 euros (IVA incluido).

Para espectáculos artísticos han desembolsado 22.022 euros, en concreto para la contratación de la Gala Drag Queen y Bingo Diverso. Para la contratación de la Orquesta París de Noia se dio 34.485 euros para que actuara un sólo día. Por otro lado, 3.300 euros fueron a parar a un monólogo y 4.145 fueron destinados a suministros publicitarios personalizados como balconeras con bandera arcoíris, eslóganes del Orgullo y logotipo municipal, pañoletas con diseño personalizado y 50 banderas arcoíris. Por último, se dieron 1.089 euros para sanitarios portátiles ecológicos.

Este dinero destinado para las fiestas del Orgullo de Alcorcón ha llamado también la atención de los sindicatos. En especial, de CCOO, que lleva meses pidiendo una actualización del protocolo de acoso LGTBIQ+ al Ayuntamiento socialista. En el mes de marzo este sindicato envió un borrador del protocolo al Consistorio y a día de hoy no se ha realizado ninguna actuación para su aprobación.

Todo este «derroche» de dinero ha sido criticado por los grupos de la oposición porque el Ayuntamiento tiene a día de hoy una deuda activa de 117 millones euros y la mitad de sus instalaciones municipales, como colegios y teatros, «cayéndose a pedazos».

Tal y como informó OKDIARIO en el mes de abril, el PSOE acumula en Alcorcón 6 millones de euros en 2.800 facturas sin pagar desde que volvió a gobernar en 2019 y tampoco cumplen con el plazo de pago a proveedores. La deuda histórica que encontraron los populares cuando llegaron a gobernar en 2011 era de 612 millones de euros. Incluso el Gobierno tripartito de izquierdas que dirige este municipio (PSOE, Más Madrid y Ganar Alcorcón) ha tenido que subir el IBI a los vecinos casi un 5% para sanear las arcas municipales.

‘Drag queens’ para niños

Las fiestas del Orgullo del año pasado en Alcorcón también levantaron ampollas incluso entre la propia izquierda. La alcaldesa Candelaria Testa incluyó en el programa de las fiestas del Orgullo LGBTIQ+ una serie de lecturas para niños de entre 3 y 11 años dirigidas por drag queens.

La mayoría de las críticas acusan a la primera edil de promover el grooming. Este anglicismo se usa para referirse a las prácticas de aquellos adultos que utilizan el anonimato de internet para hacerse pasar por un menor y ganarse así la confianza de los niños. Aunque el término también se utiliza, como en este caso, para aludir al intento de establecer contacto con niños y adolescentes para establecer una relación de confianza que permita, después, ejercer sobre ellos control emocional.

Orgullo en familia: Drag Story Hours fue, según el programa del Ayuntamiento de Alcorcón, «un evento internacional para niños y niñas iniciado por la autora y activista Michelle Tea en San Francisco». Un espacio creado con el «objetivo de promover la lectura y la diversidad dirigido por drag queens que leen libros para un público familiar». El anuncio indicaba que iba dirigido a un público de 3 a 11 años.

La iniciativa fue tachada de «barbaridad» incluso por figuras como la conocida activista del feminismo Nuria Coronado, que exigió en aquel entonces que dejen «a la infancia en paz» y pidió a las familias que no lleven a sus «criaturas a esto». «¿Cómo es posible que promováis la identidad de género en lugar de la coeducación?», se cuestionaba mientras añadía: «los niños no se tocan y no se adoctrinan».

Edificios en ruinas

Y mientras la alcaldesa gasta 65.000 euros para las fiestas del Orgullo, el estado de los edificios municipales de Alcorcón no es mucho mejor que el de sus arcas públicas debido a la falta de inversión y mantenimiento. Las grietas del teatro Buero Vallejo han provocado importantes goteras que hace unos meses terminaron por inundar parte del escenario. Los trabajadores del teatro tuvieron que colocar cubos de basura, cubos de fregar y papeleras para evitar daños mayores.

El verano pasado también se derrumbó un muro en el centro de educación especial Severo Ochoa en Alcorcón, con la suerte de que no hubo que lamentar daños personales. El techo de la Concejalía de Cultura también se cayó al suelo el año pasado, las instalaciones deportivas muestran innumerables deficiencias y la escuela de música tuvo que cerrar temporalmente por su mal estado.

Todo ello mientras el Ayuntamiento socialista gastaba 75.000 euros para una empresa afín a su partido (PSOE) y que tiene a los socialistas Eduardo Madina y Pau Solanilla como socios, para que trajeran al ex presidente Zapatero y a otras figuras del PSOE a dar una charla sobre violencia de género el pasado mes de noviembre.