La alcaldesa de Alcorcón da 75.000 € a una empresa vinculada al PSOE para unas «jornadas de igualdad»

El Ayuntamiento de Alcorcón(PSOE) ha otorgado a Harmon Corporate Affairs, una empresa que tiene a los socialistas Eduardo Madina y Pau Solanilla como socios, 75.000 euros para la celebración de unas charlas de dos días de duración sobre violencia de género. La alcaldesa, Candelaria Testa, ha adjudicado este contrato de manera urgente a la única oferta recibida. Un dinero que irá destinado principalmente al pago de ponentes, desplazamientos y alojamientos.

La adjudicación del contrato se realizó el 31 de octubre de 2024, con tan sólo 20 días de antelación a la celebración del evento que arranca este 20 de noviembre y sin competencia alguna, lo cual levanta serias sospechas sobre la transparencia y la correcta utilización de los fondos públicos. Harmon fue la única empresa que se presentó a la licitación, lo que dejaría entrever, según la oposición en Alcorcón, que el proceso ha sido diseñado para favorecer a esta entidad vinculada al PSOE, sin dar oportunidad a otras empresas con la capacidad de organizar este tipo de jornadas con una visión más amplia e inclusiva.

Eduardo Madina, secretario general del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados entre 2009 y 2014, coincidiendo con el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero, es socio de estrategia de la empresa Harmon. También Pau Solanilla, que formó parte del PSC en el Ayuntamiento de Barcelona, es ahora socio de Sector Público de esta empresa.

Tal como ha podido comprobar OKDIARIO, las cuentas anuales de Harmon reflejan unos resultados meteóricos año a año. A cierre de 2023 facturaron 8,5 millones de euros frente a los 5,4 del año anterior. En cuanto a los beneficios, la compañía pasa de 359.000 euros a 810.000 euros. También es llamativo que Harmon ha crecido entre 2021 y 2022 según el Registro Mercantil un 333%.

Una cifra bastante alta que ha hecho saltar las alarmas en el sector. Medios especializados en comunicación han alertado de que en el sector existen «suspicacias» por su rápido crecimiento y su abultada cifra de negocios. Consideran que esos números son imposibles de alcanzar, y señalan a un posible dumping de mercado, o lo que es lo mismo, competencia desleal. Otras creen que es estrategia.

Los que hablan de estrategia atribuyen estos resultados a la llegada de la agencia a Portugal en 2022 y, posteriormente, a la compra de la empresa de comunicación COMCO para crecer en comunicación financiera.

Charlas de dos días

El Ayuntamiento de Alcorcón, en colaboración con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y el Gobierno de España, a través del Ministerio de Igualdad, ha organizado para los días 20 y 21 de noviembre, unas jornadas sobre igualdad, feminismo y violencia contra las mujeres. Sin embargo, estas jornadas, de dos días de duración, y por las que la alcaldesa de Alcorcón, Candelaria Testa, ha desembolsado 75.000 euros de dinero público, muestran una clara falta de pluralidad en la convocatoria de los ponentes.

De los once políticos invitados a este evento, nueve pertenecen al Partido Socialista, uno a Podemos y uno del PP de Galicia, Fabiola García Martínez, consejera de política social e igualdad que ha renunciado a acudir. Destacan figuras como: José Luis Rodríguez Zapatero, ex presidente del Gobierno (PSOE), Ana Redondo, ministra de Igualdad (PSOE), Carmen Calvo, presidenta del Consejo de Estado y ex vicepresidenta del Gobierno (PSOE), Meritxell Batet, presidenta del Congreso de los Diputados (PSOE) e Inés Rey García, alcaldesa de La Coruña (PSOE).

Otros de los invitados son Miriam Andrés Prieto, alcaldesa de Palencia (PSOE), Laura Seara, ex secretaria de Estado de Igualdad (PSOE), Eduardo Madina, socio de Harmon y ex diputado del PSOE en el Congreso, Aina Calvo, secretaria de Estado de Igualdad, Victoria Rosell, ex delegada del Gobierno contra la Violencia de Género (Podemos) o, entre otros, Argelia Queralt, vocal del Consejo General del Poder Judicial a propuesta del PSOE, e hija de un senador de Esquerra Republicana de Cataluña.

Contratos con correos

Harmon no sólo ha cerrado este contrato con el Ayuntamiento de Alcorcón, desde 2022 tiene varios contratos firmados con Correos España dependiente del Gobierno de Pedro Sánchez.

En mayo de 2022, el Gobierno de Sánchez les adjudicó un contrato por valor de 46.464 euros. En abril de 2023, recibe una primera prórroga y les dan otros 44.165 euros y en marzo de 2024, una segunda prórroga de 44.165 euros.

En total, Harmon recibe 134.794€ por la contratación de un servicio de monitorización legislativa y ejecutiva para la Sociedad Estatal Correos y Telégrafos S.A.