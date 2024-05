La alcaldesa de Rivas, íntima de Sira Rego, se gasta el dinero de las fiestas en conciertos antisemitas

La alcaldesa de Rivas-Vaciamadrid, íntima amiga de la ministra Sira Rego, ha invertido el dinero público de las fiestas para celebrar varios conciertos antisemitas y en favor de Palestina. Aída Castillejo Parrilla, de Izquierda Unida, ha utilizado los fondos de todos los vecinos para organizar un festival cargado de ideología que está destinado sólo a unos pocos ripenses, según denuncian desde la oposición, y ha argumentado que está justificado por «los ataques indiscriminados de Israel».

El macroconcierto Grimey for Palestine, enmarcado en la programación de las fiestas de San Isidro, se celebrará este viernes a lo largo de toda la tarde y hasta la madrugada, en el auditorio Miguel Ríos, donde se pueden ver las banderas de Palestina pintadas en las escalinatas. El aforo del recinto estará completo tras haberse agotado las entradas del festival.

Vox llevará al pleno del Ayuntamiento este asunto, dado que el Gobierno municipal, que se sustenta gracias al apoyo del PSOE, no ha desvelado cuánto dinero se ha gastado en este macroconcierto. Denuncian, además, que al tratarse del «día grande de las fiestas -el de viernes por la noche- y celebrarse en un lugar como el auditorio Miguel Ríos, los fondos se tendrían que haber destinado a un cartel más potente y que alcance al mayor público posible, sin sectarismos».

Mientras que la primera edil de IU se apoya para defender su programación en «la crisis humanitaria que se está viviendo en la franja de Gaza como consecuencia de los ataques indiscriminados de Israel», Eliana Palacios, portavoz de Vox, ha exigido que «las fiestas de San Isidro estén libres de contenidos antisemitas que sólo traen odio y muerte».

Asimismo, Palacios tilda de «una extrema gravedad» la celebración de este macroconcierto, especialmente «tras ver como la ex concejal de Rivas, Sira Rego, y ahora ministra, ha pedido la eliminación total del Estado de Israel: ‘Desde el río hasta el mar’ en sus redes sociales». Esa expresión hace referencia al tramo geográfico comprendido entre el río Jordán y el mar Mediterráneo, que se corresponde con el espacio que ocupa Israel, Cisjordania y la Franja de Gaza. Con ella se alude a la eliminación del Estado judío para sustituirlo por completo por un Estado palestino.

«Cómo ser elle» para niños

«Un Ayuntamiento está para representar a todos los vecinos del municipio, independientemente de cuál sea su ideología, pero un año más, los vecinos de Rivas-Vaciamadrid tienen que ver como sus fiestas de San Isidro cuentan con una programación cargada de contenido ideológico y político mientras son costeadas por todos los vecinos con sus impuestos», añade la portavoz de Vox, que se refiere a programaciones de otros años a cargo también de IU, formación que lleva gobernando más de 30 años la localidad.

De hecho, este 2024 los conciertos del festival por Palestina no son los únicos de contenido ideológico. También se ha celebrado el del grupo Yo soy Ratón, que se caracteriza por su repertorio reivindicativo por los derechos del colectivo LGTBI+ dirigido a los niños.

Eliana Palacios también pide que «el gobierno municipal deje a los niños al margen de la ideología LGTBI+». Al parecer, con estas fiestas se aprovecha para «enseñarlos a cómo ser elle» -pronombre que se utiliza para aludir al género no binario-, y «los hijos no son del Estado y no pueden intentar adoctrinarlos, ni en aulas, ni en instituciones y ni en fiestas municipales», declara.

Finalmente, lamenta que realmente «las fiestas no son para todos, son para sus grupos de elegidos, y se demuestra con estos conciertos».