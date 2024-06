La alcaldesa socialista de Alcorcón organiza lecturas con ‘drag queens’ para niños desde 3 años

La nueva iniciativa de la alcaldesa socialista de Alcorcón ha levantado ampollas incluso entre la izquierda, que ha puesto el grito en el cielo: Candelaria Testa ha incluido en el programa de las fiestas del Orgullo LGBTIQ+ una serie de lecturas para niños de entre 3 y 11 años dirigidas por drag queens.

La mayoría de las críticas acusan a la primera edil de promover el grooming. Este anglicismo se usa para referirse a las prácticas de aquellos adultos que utilizan el anonimato de Internet para hacerse pasar por un menor y ganarse así la confianza de los niños. Aunque el término también se utiliza, como en este caso, para aludir al intento de establecer contacto con niños y adolescentes para establecer una relación de confianza que permita, después, ejercer sobre ellos control emocional.

Orgullo en familia: Drag Story Hours es, según el programa del Ayuntamiento de Alcorcón, «un evento internacional para niños y niñas iniciado por la autora y activista Michelle Tea en San Francisco». Un espacio creado con el «objetivo de promover la lectura y la diversidad dirigido por drag queens que leen libros para un público familiar». El anuncio indica que está dirigido a un público de 3 a 11 años.

La iniciativa ha sido tachada de «barbaridad» incluso por figuras como la conocida activista del feminismo Nuria Coronado, que ha exigido que dejen «a la infancia en paz» y ha pedido a las familias que no lleven a sus «criaturas a esto». «¿Cómo es posible que promováis la identidad de género en lugar de la coeducación?», ha cuestionado: «Los niños no se tocan y no se adoctrinan».

También ha difundido otros mensajes que subrayan que estas actividades «no aportan nada positivo a niñas y niños de esas edades», conclusión a la que llegan tras plantear la siguiente pregunta: «¿Cuál es el beneficio que obtienen estos hombres adultos travestidos según su idea burlesca, hipersexualizada y misógina de mujer al ser observados por niñas y niños?».

Por otro lado, la izquierda crítica con la iniciativa de Candelaria Testa ha interpretado que esta actividad es una prueba de cómo «la cultura woke -[quienes se enfrentan o están pendientes de las desigualdades como el racismo, homofobia o machismo]- se impone cada vez más».

Más polémicas con el Orgullo

La del evento de lectura no es la única polémica que ha generado la alcaldesa socialista con sus decisiones en relación a las fiestas del Orgullo. El resto de críticas le están lloviendo por el desfile de Alcorcón, después de que la Concejalía de Juventud, Diversidad, Innovación Tecnológica y Deportes haya enviado un mensaje para advertir de que quienes se quieran apuntar a la primera marcha están obligados a vestir ropa de colores, brillos o plumas.

Además, fuentes consultadas por OKDIARIO explican que las asociaciones y clubes deportivos que conforman el consejo de asociaciones (el músculo de estas fiestas) temen que, de no colaborar en la marcha después de «haber sido llamados a filas», puedan recibir por parte del Ayuntamiento «algún tipo de correctivo», por ejemplo alguno que tenga que ver «con la asignación de la caseta de fiestas o la asignación también de mejores o peores espacios para las mismas».

Sienten que se les está obligando a participar, algo que, indican, tampoco es nuevo porque «todo lo que se hace siempre en Alcorcón recae sobre las asociaciones con la excusa de ganar puntos para el tema de las casetas». A modo de ejemplo, mencionan la gala del Deporte, en la que el Ayuntamiento «cede el espacio y poco más», y del resto se encarga las asociaciones y clubes deportivos.

A esto se suma una tercera controversia, la de que el consistorio ha organizado un concierto dentro de los actos del mes del Orgullo, que está costeado con fondos del Pacto de Estado. Se trata de las actuaciones del 28 de junio programadas para la noche en la plaza del Ayuntamiento, con Jimena Amarillo, Niña Lunares o Chicle.