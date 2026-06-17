El árbol que crece rápido, ocupa poco espacio y da sombra en verano: la mejor alternativa para refrescar tu jardín

La paulownia es uno de los árboles que están más de moda y que puedes ver en las calles de las principales ciudades del mundo por todos los beneficios que aporta. Este árbol, originario de Asia, crece rápido para crear sombra en poco tiempo; es capaz de reducir la temperatura de las ciudades, también emite más oxígeno que otros árboles y captura cuatro veces más dióxido de carbono, polvo y ruido que la madera convencional. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre el árbol perfecto para este verano.

Con la llegada de la primavera y el aumento de las temperaturas llega el momento del año ansiado por muchos españoles: la época en la que adentrarse en el mundo de la jardinería. Ya sea para plantar una tomatera, un limonero o un árbol que ahora está en boca de todo el mundo y que se ha convertido en tendencia por las numerosas ventajas que ofrece: la paulownia. Este árbol de origen asiático representa una buena opción porque crece muy rápido y es capaz de ofrecer una gran sombra.

La paulownia viene de la familia de las plantas del orden Lamiales y su nombre procede de la gran duquesa Ana Pavlovna de Rusia (1795-1865), hija del zar Pablo I de Rusia. Además de las muchas ventajas que ofrece, este árbol se caracteriza por sus bellas flores de color violeta que son capaces de iluminar las ciudades más importantes de Europa gracias a una altura de 5 metros y unas hojas de 100 centímetros de diámetro. Por ello, se dedicó esta joya a Ana Pavlovna de Rusia.

El árbol perfecto para el verano

Más allá de su historia, la paulownia es un árbol perfecto para el verano por su rápido crecimiento y capacidad para generar sombra en apenas pocos meses. Un estudio publicado por la Urban Forestry & Urban Greening también informó recientemente que es capaz de reducir la temperatura de los espacios hasta un máximo de 8 grados gracias a lo que se denomina evapotranspiración de sus hojas grandes, que es el proceso por el que el agua se transfiere de la superficie a la atmósfera.

Además, la paulownia también aporta más ventajas medioambientales que otros árboles por su capacidad para emitir cuatro veces más oxígeno que un árbol normal y capturar cuatro veces más dióxido de carbono. Su importante madera también neutralizará en mayor medida el polvo y el ruido que se genere en las ciudades. Además, este árbol ayuda a fortalecer el suelo en las zonas en las que se planta.

Además de su crecimiento récord, ventajas medioambientales o las bondades de su madera, la paulownia también se caracteriza por tener una vida media de 100 años y algo muy importante: es capaz de protegerte ante los muchos insectos que pueden aparecer durante este verano. Sí que es cierto que este árbol atrae polinizadores como abejas, lo que contribuye a la biodiversidad en los espacios urbanos, pero sí que puede llevarlas a tu casa si decides plantar este árbol en el patio de tu casa.

Si en esta primavera quieres plantar este árbol, lo primero que debes saber es que necesita espacio y darle un margen de unos metros con las tuberías que puedan estar cerca de casa. Por ello, se recomienda hacer un agujero de 60 cm x 60 cm x 60 cm y mezclar tierra con abono orgánico. A la hora de plantar, tendrás que romper el cepellón para que las raíces tengan libertad y dejar el cuello de la raíz unos centímetros por debajo de la superficie.

Por lo que respecta al riego, habrá que hacer uno abundante de 15 litros por planta en su momento inicial y durante los dos primeros meses habrá que regarlo entre 5 y 7 veces a la semana en verano. Después, habrá que controlar el crecimiento con podas ligeradas para formar la copa y tener un desarrollo ordenado.