Cristina Koch, astronauta del Artemis II: «Cuando las personas viven en microgravedad, los órganos vestibulares no funcionan correctamente»

Cristina Koch ha vuelto a hacer historia al participar en la misión Artemis II, con la que la NASA ha regresado a la órbita lunar más de 50 años después. La astronauta formó parte de una tripulación que, sin llegar a descender a la superficie, completó un recorrido alrededor del lado oculto de la Luna. La misión se prolongó durante diez días, tiempo suficiente para comenzar a percibir los efectos que la ausencia de una gravedad similar a la terrestre puede provocar en el organismo humano.

No es la primera vez que Koch se enfrenta a un viaje de estas características. Su trayectoria en el espacio la sitúa entre las astronautas que más tiempo han pasado fuera de la Tierra. Sin embargo, esta nueva experiencia ha servido para seguir profundizando en cómo responde el cuerpo en condiciones extremas. La microgravedad altera funciones básicas y obliga al organismo a adaptarse a un entorno en el que desaparecen referencias esenciales para el equilibrio y la orientación.

Uno de los sistemas más afectados es el vestibular, encargado de regular la percepción del movimiento y la posición del cuerpo. Su alteración dificulta acciones cotidianas que en la Tierra se realizan de manera automática, como caminar, mantenerse en pie o coordinar movimientos simples. La gravedad terrestre permite que el cuerpo funcione con normalidad y que exista una conciencia espacial estable. Sin ella, incluso tareas como dormir o realizar actividades básicas requieren un proceso de adaptación.

Durante la misión, la tripulación comenzó a experimentar estos cambios, que pueden intensificarse con el paso del tiempo. Aunque diez días puedan parecer un periodo limitado, los efectos de la microgravedad se hacen evidentes desde las primeras fases del viaje. El organismo sufre modificaciones que afectan a distintos sistemas y órganos, lo que convierte este tipo de misiones en una fuente clave de información para futuras expediciones de mayor duración.

La adaptación al espacio no termina con el regreso a la Tierra. De hecho, la vuelta puede estar marcada por nuevas dificultades derivadas de la readaptación a la gravedad. El cuerpo necesita recuperar sus referencias habituales y reajustar funciones que se han visto alteradas durante la estancia en el espacio. Este proceso puede implicar cambios físicos que obligan a los astronautas a someterse a seguimiento médico y a programas específicos de recuperación.

La salida del planeta, por tanto, no solo supone un desafío tecnológico, sino también fisiológico. Los expertos advierten de que el impacto de la microgravedad en el cuerpo humano es uno de los principales factores a tener en cuenta en el desarrollo de futuras misiones. La experiencia de Koch contribuye a ampliar el conocimiento sobre estos efectos y a preparar a las próximas tripulaciones para afrontar condiciones similares.

Tras la misión, la propia astronauta ha compartido a través de sus redes sociales algunos de los problemas de salud derivados de su estancia en el espacio. Sus testimonios reflejan que, incluso en misiones relativamente cortas, el organismo se enfrenta a cambios significativos. Estas observaciones permiten entender mejor los retos a los que se enfrentan quienes viajan fuera de la Tierra y la necesidad de seguir investigando en este ámbito.

Según detalla la NASA en su blog oficial, Artemis II ha sido la primera misión tripulada del programa y ha servido para comprobar el funcionamiento de los sistemas de la nave Orion en condiciones reales de espacio profundo. Los astronautas han evaluado tanto el rendimiento técnico de la nave como los sistemas de soporte vital, fundamentales para garantizar la seguridad en viajes de mayor duración.

La misión se ha diseñado a partir de los datos obtenidos en Artemis I, la prueba sin tripulación que permitió validar parte de las capacidades del cohete y la nave. En esta ocasión, la presencia de astronautas ha añadido una dimensión clave al análisis, al permitir estudiar la interacción entre los sistemas y el factor humano en un entorno real.

Durante el viaje, la tripulación ha llevado a cabo distintas pruebas, entre ellas simulaciones de procedimientos de emergencia, evaluaciones de las maniobras de salida y regreso a la Tierra y la comprobación del funcionamiento de un refugio contra la radiación. Estas tareas forman parte de la preparación necesaria para futuras misiones, en las que se prevén estancias más prolongadas y operaciones más complejas.

El recorrido llevó a la nave a situarse a unos 7.400 kilómetros más allá del lado lejano de la Luna. Desde esa posición, los astronautas pudieron observar tanto la Luna en primer plano como la Tierra a gran distancia. La trayectoria de regreso se realizó aprovechando la gravedad del sistema Tierra-Luna, lo que permitió completar el retorno sin necesidad de un gran consumo adicional de combustible.

En total, la misión tuvo una duración aproximada de diez días, incluyendo el viaje de ida y vuelta. Este perfil ha permitido ensayar una trayectoria de retorno libre, un elemento clave para garantizar la seguridad en misiones más ambiciosas. La información recopilada servirá para sentar las bases de futuras expediciones, tanto en la órbita lunar como en otros destinos más lejanos.

La experiencia de Cristina Koch resume, en gran medida, los retos y avances de la exploración espacial actual. Su participación en Artemis II no solo representa un paso más en el regreso de la humanidad a la Luna, sino también una oportunidad para comprender mejor los límites del cuerpo humano en el espacio. Cada dato obtenido durante estos diez días contribuye a definir cómo serán los próximos viajes y qué condiciones deberán afrontar quienes participen en ellos.